Drawbridge Health se une a la University of Cambridge en el uso del dispositivo de recogida de sangre OneDraw™

- Drawbridge Health se asocia con los investigadores de la University of Cambridge para el uso del dispositivo de recogida de sangre OneDraw™ en COVID-19 y otros estudios clínicos

MENLO PARK, Calif., 3 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Drawbridge Health y la Medical Research Council (MRC) Epidemiology Unit de la University of Cambridge (Reino Unido) han anunciado hoy el uso del OneDraw™ Blood Collection Device1 para recogida de muestras de sangre remota en un estudio de vigilancia a gran escala actualmente realizado para evaluar la prevalencia de infección previa con COVID-19. Dadas las restricciones que la pandemia ha creado para el contacto normal entre investigadores y voluntarios de investigación, la recogida de sangre remota y sin contacto es crítica para ofrecer muestras adaptadas a objetivos para el laboratorio de test clínico en un modo seguro y eficiente.

El estudio , que se lanzó en julio de 2020 y ha reclutado a 4.000 participantes, está dirigido por el profesor Nick Wareham, director de la MRC Epidemiology Unit e investigador jefe del estudio Fenland COVID-19. El objetivo principal de este estudio es cuantificar el porcentaje de personas que se han contagiado previamente con COVID-19 en la cohorte de Fenland, que es ampliamente representativo de la población de Cambridgeshire, un condado al este de Inglaterra.

El OneDraw Blood Collection Device se está utilizando en el estudio para obtener muestras de sangre remotas de participantes para test serológicos de COVID-19 en un periodo de 9 a 12 meses. El dispositivo OneDraw permite a los participantes del estudio recoger muestras de sangre en casa, que pueden enviarse al laboratorio de test clínicos para análisis, sin necesidad de interacción directa con un miembro del equipo de estudio,2 minimizando la exposición del virus y propagación potencial.

Este estudio de vigilancia a gran escala se inició a partir de los resultados positivos de un estudio de viabilidad anterior para los test serológicos de COVID-19 que demostraron la adecuabilidad de utilizar el dispositivo OneDraw para estudios clínicos y ensayos clínicos en un entorno del mundo real. El dispositivo OneDraw se administró con éxito por usuarios no profesionales que luego enviaron las muestras a un laboratorio de test clínicos mediante el sistema postal regular. En comparación con la venopunción o punción en el dedo, el dispositivo OneDraw se asoció con un dolor mucho menos notificado y fue la modalidad preferida de extracción de sangre para el 76% de los participantes.

Basándose en la adecuabilidad demostrada del test y la experiencia positiva de los usuarios con el dispositivo OneDraw, Drawbridge Health y la MRC Epidemiology Unit de la University of Cambridge están desarrollando una colaboración en salud metabólica, incluyendo la evaluación de biomarcadores nutricionales. Tanto en investigación como en atención clínica, hay una necesidad de control frecuente de los marcadores de salud metabólica que están vinculados al riesgo futuro de enfermedad coronaria, derrame y diabetes. La medición de estos marcadores más los biomarcadores nutricionales como medidas de los determinantes dietéticos de la salud metabólica podrían habilitarse mediante la recogida de sangre remota utilizando el dispositivo OneDraw.

"A través del estudio Fenland COVID-19, el dispositivo OneDraw ha demostrado ser una solución innovadora y valiosa de recogida de sangre remota. El estudio Fenland disfruta de tener una comunidad muy implicada de participantes en investigación, de modo que ha sido alentador poder utilizar esta tecnología para seguir trabajando con ellos cuando ya no podemos verles la cara como hacíamos normalmente", comentó el profesor Nick Wareham. "Esperamos asociarnos con Drawbridge para apoyar nuestras actividades de investigación en salud metabólica y biomarcadores nutricionales adoptando el dispositivo OneDraw para permitir el control de participantes remoto en los estudios de salud pública y clínicos a gran escala".

"Drawbridge Health reconoce la necesidad urgente de mejores métodos de recogida de sangre y los resultados de los test de alta calidad para ayudar a mitigar la pandemia así como los necesarios avances en la gestión de los desórdenes metabólicos. Estamos encantados de avanzar y expandir nuestra alianza con la University of Cambridge", explicó Lee M c Cracken, consejero delegado de Drawbridge Health.

Acerca de Drawbridge Health

Fundada en 2015 por GE Ventures y GE Healthcare, Drawbridge Health es una empresa de tecnología para el sector sanitario dedicada a reinventar el método de extracción de sangre permitiendo la obtención de muestras de sangre de manera cómoda y práctica, en cualquier momento y lugar. Drawbridge está desarrollando un sistema de extracción y estabilización de muestras de sangre fácil de usar mediante la integración de ingeniería, procesos químicos y diseño modular que abre nuevos horizontes en el acceso a información importante sobre salud. Si desea más información, visite www.drawbridgehealth.com .

Acerca de la University of Cambridge MRC Epidemiology Unit

La MRC Epidemiology Unit es un departamento de la University of Cambridge que trabaja para mejorar la salud de las personas en el Reino Unido y en todo el mundo.

La obesidad, diabetes de tipo 2 y desórdenes metabólicos presentan un reto de salud pública global cada vez mayor. Estos desórdenes resultan de la interconexión completa entre factores genéticos, de desarrollo, conductuales y medioambientales que operan a lo largo de la vida. La misión de la unidad es investigar los efectos individuales y combinados de estos factores y desarrollar y evaluar estrategias para prevenir estas enfermedades y sus consecuencias. www.mrc-epid.cam.ac.uk

Contacto: Oliver Francis / Paul Browne [email protected]

El estudio Fenland COVID-19 está financiado por el UK Medical Research Council (MRC). Fundado en 1913 para combatir la tuberculosis, el MRC invierte ahora dinero el contribuyente en algunas de las mejores investigaciones médicas del mundo en cada área de salud. 33 investigadores financiados por el MRC han ganado premios Nobel en un amplio rango de disciplinas y los científicos de MRC han estado detrás de diversos descubrimientos, como las vitaminas, la estructura del ADN y el enlace entre el tabaco y el cáncer, así como logros como liderar el uso de ensayos controlados aleatorios, la invención del escaneado de MRI, y el desarrollo de un grupo de anticuerpos utilizados en la fabricación de algunos de los fármacos de más éxito que se han desarrollado. Hoy, los científicos financiados por el MRC abordan algunos de los mayores problemas de salud que afronta la humanidad en el siglo 21, desde la creciente oleada de enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento a las amenazas impuestas por microorganismos mutantes. El Medical Research Council es parte de UK Research and Innovation. https://mrc.ukri.org/

Acerca de la University of Cambridge

La misión de la University of Cambridge es contribuir a la sociedad mediante la consecución de educación, aprendizaje e investigación a los más altos niveles de excelencia internacionales. Hasta la fecha, 109 socios de la Universidad han ganado el premio Nobel. Fundada en 1209, la Universidad consta de 31 colleges autónomos y 150 departamentos, facultades e instituciones. Cambridge es una universidad global. Su cuerpo de 19.000 estudiantes incluye 3.700 estudiantes internacionales de 120 países. Los investigadores de Cambridge colaboran con colegas en todo el mundo, y la Universidad ha establecido alianzas a mayor escala en Asia, África y América. La Universidad se sitúa en el corazón del 'Cambridge cluster', que emplea a más de 61.000 personas y tiene unos ingresos de más de 15.000 millones de libras generados anualmente por las 5.000 firmas de conocimiento en la ciudad y alrededor de ella. La ciudad publica 316 patentes por cada 100.000 residentes. www.cam.ac.uk

1 El OneDraw A1C Test System recibió la aprobación de la FDA en agosto de 2019 y completó el proceso CE Mark en febrero de 2020. La University of Cambridge recibió una dispensación de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) para un cambio limitado del uso autorizado de la CE de este dispositivo en casa por participantes profesionales no sanitarios para muestreo sanguíneo.

2 https://www.mrc-epid.cam.ac.uk/blog/launch-fenland-covid-19-study/

