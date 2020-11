Dreame rozpoczyna sprzedaż bezprzewodowych odkurzaczy T20 i robotów sprzątających D9 na portalu AliExpress

Odkurzacz bezprzewodowy Dreame T20 opiera się na siedmiu przełomowych rozwiązaniach technologicznych, pozwalających na zapewnienie kompleksowego i optymalnego narzędzia służącego do gruntownych porządków w domu. Opracowana przez międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki, podstawowa technologia zastosowana w konstrukcji silnika T20 przenosi sprzątanie na wyższy poziom, osiągając prędkość obrotową na poziomie 125000 RPM i generując moc ssania do 150 AW. Te niezrównane osiągi oznaczają, że T20 może usuwać kurz i głęboko osadzone drobiny skuteczniej i dokładniej niż jakikolwiek inny dostępny na rynku odkurzacz.

Ponadto, cykloniczny system samoczyszczący przedłuża okres użytkowania filtrów, przy osiągnięciu wskaźnika filtracji na poziomie 99,97%, w celu uwolnienia naszych domostw od zanieczyszczenia wtórnego. Właściciele dużych domów docenią imponujący czas pracy do 70 minut na jednym ładowaniu, z możliwością przedłużenia go do 140 minut z zastosowaniem dodatkowej doczepianej baterii (którą można nabyć oddzielnie).

Natomiast najwyższej klasy robot sprzątający D9 dostępny jest z 14 innowacyjnymi rewolucyjnymi ulepszeniami, zapewniającymi niezrównane efekty sprzątania. Funkcje D9 obejmują nowy laserowy czujnik odległości, uniwersalny system dogłębnego czyszczenia, przyjazną dla użytkowników obsługę, technologię SLAM pozwalającą na równoczesną lokalizację i mapowanie, oraz inteligentny algorytm umożliwiający skuteczne planowanie ścieżki sprzątania.

Robot D9, w którym drzemie prawdziwa bestia, jest napędzany czterema podstawowymi technologiami obejmującymi potężny system ssący i czyszczący o mocy 3000 Pa, który usuwa brud ze szczelin, skuteczne antybakteryjne czyszczenie na mokro i zamiatanie, pionierską technologię inteligentnego mapowania i nawigacji 3.0, baterię pozwalającą na bardzo długi czas pracy do 150 minut i sprzątanie do 250 m2 powierzchni na jednym ładowaniu. Robot D9 może być również połączony z usługą Alexa za pośrednictwem aplikacji mobilnej, pozwalającej użytkownikom na planowanie i mapowanie ścieżek sprzątania, kontrolę stanu baterii i czasu sprzątania, regulację mocy ssącej i wiele więcej.

„Nowy robot sprzątający D9 jest rezultatem długich obserwacji codziennych nawyków naszych klientów i zaangażowania w nieustanne doskonalenie wrażeń użytkownika. Mamy nadzieję, że dzięki tym produktom udostępnimy potężną i innowacyjną technologię sprzątania szerokiej rzeszy konsumentów na całym świecie" - powiedział Tianshi Yuwen, dyrektor ds. marketingu międzynarodowego w Dreame.

Spółka Dreame Technology, założona w 2015 r., jest innowacyjną marką, której przyświeca wizja poprawy jakości życia użytkowników na całym świecie, i której głównym obszarem działalności są wysokowydajne urządzenia sprzątające poprzez wykorzystanie technologii stosowanych w dziedzinie astrodynamiki. Firmę można obserwować na Facebooku , Instagramie i Twitterze .

