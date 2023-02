Dreame s'implante aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg avec un catalogue impressionnant

AMSTERDAM, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Dreame, marque de premier plan dans le domaine de la technologie grand public, a récemment étendu ses activités aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Elle est désormais disponible sur plusieurs plateformes de vente au détail locales et propose des promotions intéressantes à tous ses clients.

Dreame Marches into the Netherlands, Belgium, and Luxembourg with a Powerful Portfolio

Dreame est une marque de technologie grand public spécialisée dans les appareils ménagers intelligents, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie grâce à la technologie. Ses gammes de produits comprennent des aspirateurs robotisés, des aspirateurs eau et poussière, des aspirateurs sans fil et des produits de beauté. Dreame est bien équipée et capable de produire en masse des moteurs à haute vitesse de 180 000 tours par minute et étudie la technologie des moteurs à haute vitesse de 200 000 tours par minute.

Depuis sa création en 2017, Dreame a acquis une énorme popularité dans le monde entier grâce au design élégant, aux solides performances et à la haute qualité générale de ses produits. Lors du Black Friday de 2022, le L10s Ultra de Dreame a été classé 1er dans la catégorie des aspirateurs robots sur Amazon Allemagne.

Aujourd'hui, forte de son activité florissante dans différentes régions d'Europe, Dreame s'implante aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. En partenariat avec les détaillants locaux Ochama, Bol, Art&Craft et Robostofzuigers, Dreame a lancé plusieurs collections, dont deux de ses produits phares dans la catégorie des aspirateurs robots, le L10s Ultra et et D10 Plus.

Principales caractéristiques du L10s Ultra :

nettoyage entièrement automatisé : collecte automatique de la poussière, nettoyage et séchage de la serpillière et remplissage en eau, pour une expérience de nettoyage entièrement automatisée ;

collecte automatique de la poussière, nettoyage et séchage de la serpillière et remplissage en eau, pour une expérience de nettoyage entièrement automatisée ; aspiration puissante : puissance d'aspiration de 5 300 Pa avec démêlage des cheveux facilité, ainsi qu'une fonction de reconnaissance des tapis qui relève les serpillières et augmente l'aspiration pour un meilleur nettoyage des tapis ;

puissance d'aspiration de 5 300 Pa avec démêlage des cheveux facilité, ainsi qu'une fonction de reconnaissance des tapis qui relève les serpillières et augmente l'aspiration pour un meilleur nettoyage des tapis ; Serpillière efficace : deux serpillières rotatives qui fonctionnent sous pression et un remplissage en eau automatique avec un réservoir d'eau propre de 2,5 litres pour un nettoyage parfait des sols durs ;

deux serpillières rotatives qui fonctionnent sous pression et un remplissage en eau automatique avec un réservoir d'eau propre de 2,5 litres pour un nettoyage parfait des sols durs ; nettoyage automatique de la serpillière : un système de nettoyage automatique lave les serpillières, les essore contre la plaque inférieure cloutée (et amovible), et les sèche à l'air chaud.

Principales caractéristiques du D10 Plus :

vidange automatique haute capacité : se vide automatiquement pour assurer jusqu'à 45 jours de nettoyage indépendant pour une expérience de nettoyage supérieure ;

se vide automatiquement pour assurer jusqu'à 45 jours de nettoyage indépendant pour une expérience de nettoyage supérieure ; expérience de nettoyage remarquable : la puissante aspiration de 4 000 Pa et la brosse multi-surfaces collectent facilement les gros résidus, la poussière fine, les poils d'animaux et bien plus ;

la puissante aspiration de 4 000 Pa et la brosse multi-surfaces collectent facilement les gros résidus, la poussière fine, les poils d'animaux et bien plus ; système de vidange automatique DualBoost : le système de vidange automatique DualBoost très efficace envoie de l'air dans le réservoir à poussière du robot par une ouverture et l'évacue par une autre, afin de le vider rapidement et complètement tout en limitant les risques d'obstruction ;

le système de vidange automatique DualBoost très efficace envoie de l'air dans le réservoir à poussière du robot par une ouverture et l'évacue par une autre, afin de le vider rapidement et complètement tout en limitant les risques d'obstruction ; nettoyage automatique : aspire, passe la serpillière et se vide automatiquement pour un nettoyage efficace et polyvalent.

Outre les aspirateurs robotisés, Dreame propose également des aspirateurs eau et poussière et des aspirateurs sans fil, tels que le H12 Pro et le T30, ce qui offre aux consommateurs un large choix de produits.

À partir du 20 février, Dreame organisera sa première campagne de promotion aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg. Les clients pourront bénéficier d'offres exceptionnelles, avec des réductions allant jusqu'à 13 %.

Pour en savoir plus sur les opérations de vente, rendez-vous sur le site officiel d'Ochama, Bol, Art&Craft, Robostofzuigers et cherchez « Dreame » dans la barre de recherche. De même, pour en savoir plus sur Dreame, rendez-vous sur Facebook, Instagram, ou le site Web officiel de Dreame.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents, avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram ou rendez-vous sur notre site Web officiel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2005681/Dreame.jpg

SOURCE Dreame Technology