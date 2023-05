Dreame Technology célèbre la journée de la famille dans le sud-ouest de l'Europe - avec des cadeaux

BERLIN, 12 mai 2023 /PRNewswire/ -- Animé par sa vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie, Dreame lance son événement phare, la journée de la famille 2023 pour célébrer l'esprit de famille - avec des cadeaux à gagner en Allemagne, en France, en Espagne et dans les pays du Benelux.

Fondée en 2017, Dreame Technology est une importante société de produits de consommation innovants qui se concentre sur les appareils électroménagers intelligents avec la meilleure technologie de moteur au monde qui offre le régime le plus élevé. La saison du nettoyage du printemps bat son plein, et vous pouvez tenter votre chance pour remporter certains des produits de nettoyage intelligents les plus vendus de Dreame, y compris le favori d'Amazon, le L10s Ultra.

Le L10s Ultra en vedette

Le tout nouveau robot de nettoyage automatique de Dreame fait grand bruit partout dans le monde, de l'Europe du Sud-Ouest au Canada. Pour rappel, avec l'Ultra L10, vous bénéficiez de :

- une expérience de nettoyage complète avec 5 300 Pa de puissance d'aspiration ;

- une fonction de détection automatique des tapis qui permet de circuler autour des tapis sans assistance manuelle, de sorte que vous n'aurez pas besoin d'intervenir dès qu'il rencontre un tapis ;

- un large réservoir d'eau de 2,5 litres pour un nettoyage plus durable ;

- une fonction autonettoyante pour que vous n'ayez pas à vous soucier du nettoyage tout le temps.

Qui sait, c'est peut-être l'un des produits que vous trouverez dans votre boîte aux lettres pour célébrer la journée de la famille 2023 !

Comment participer - en Allemagne

Suivez @dreame_dach sur Instagram ; « Likez » notre post d'annonce ; Taguez 3 personnes dans la section des commentaires ; Pour doubler vos chances, renseignez vos coordonnées sur notre page d'accueil ;

N'hésitez pas à utiliser le hashtag #DreameFamily et à taguer notre compte Instagram officiel pour partager le plaisir avec d'autres familles.

Après tout, plus on sera nombreux à alléger le fardeau du nettoyage, plus nous aurons le temps de profiter des grands moments ; nous passerons ainsi moins de temps à récurer nos planchers et plus de temps dans nos salons à évoquer le bon vieux temps.

Comment participer - dans les autres pays d'Europe du Sud-Ouest

Rendez-vous sur les comptes Instagram officiels de votre pays et guettez le post d'annonce qui vous donnera les instructions à suivre.

France

Espagne

Italie

Pays-Bas

Ne passez pas à côté : vérifiez régulièrement et n'oubliez pas de partager la joie du confort domestique avec votre famille et vos amis ! Tout le monde a besoin d'un nettoyage intelligent pour mettre fin à la torture du nettoyage quotidien.

À propos de Dreame

