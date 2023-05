Dreame Technology ogłasza Dzień Rodziny w Europie Południowo-Zachodniej - upominki czekają

BERLIN, 12 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Realizując wizję poprawy jakości życia dzięki technologii, Dreame organizuje swoje flagowe wydarzenie Family Day 2023 (Dzień Rodziny), aby celebrować ducha rodziny. W ramach wydarzenia firma zaoferuje konsumentom upominki w Niemczech, Francji, Hiszpanii i krajach Beneluksu.

Dreame Technology announces Family Day in Southwest Europe - with giveaways

Firma Dreame Technology, założona w 2017 roku, to czołowa innowacyjna marka produktów konsumpcyjnych, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu, oferując najlepszą na świecie technologię silnika z najwyższą liczbą obrotów na minutę. W samym środku wiosennych porządków masz szansę wygrać jedne z najlepszych inteligentnych urządzeń do sprzątania marki Dreame, w tym absolutny hit portalu Amazon, L10s Ultra.

Rzut okiem na L10s Ultra

Zupełnie nowy bezobsługowy robot sprzątający marki Dreame w zawrotnym tempie zyskuje popularność na całym świecie, od południowo-zachodniej Europy aż po Kanadę. Dla przypomnienia - zabierając L10s Ultra do swojego domu zyskujesz:

- Kompleksowe sprzątanie z mocą ssącą 5300Pa;

- Funkcję automatycznego wykrywania dywanów, która rozpoznaje dywany bez jakiejkolwiek pomocy, dzięki czemu nie musisz już podnosić urządzenia za każdym razem, gdy natrafi na dywan;

- Obszerny 2,5-litrowy zbiornik na wodę do długiego sprzątania;

- Funkcję samoczyszczenia, która pozwala zapomnieć o uciążliwym czyszczeniu.

Kto wie, może to właśnie ten robot będzie jednym z produktów, który trafi do twojej skrzynki z okazji Dnia Rodzinnego 2023!

Jak się zapisać - Niemcy

Upewnij się, że obserwujesz @dreame_dach na Instagramie; Polub wpis z ogłoszeniem; Oznacz 3 osoby w sekcji komentarzy; Aby dwukrotnie zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo, podaj swoje dane na specjalnej stronie ;

Możesz udostępnić wpis z hashtagiem #DreameFamily i oznaczyć oficjalne konto Dreame na Instagramie, aby podzielić się radością z innymi rodzinami.

W końcu im więcej ludzi zdejmie z siebie ciężar ręcznego sprzątania, tym więcej będzie czasu na cieszenie się naprawdę ważnymi chwilami w naszym życiu. Przecież zamiast szorować brud z podłogi, możemy usiąść sobie w salonie i powspominać dawne czasy.

Jak się zapisać - pozostałe kraje Europy południowo-zachodniej

Przejdź na oficjalne konto na Instagramie dla twojego kraju i przeczytaj instrukcje we wpisie ogłaszającym konkurs.

Francja

Hiszpania

Włochy

Holandia

Nie przegap nowości - zaglądaj co jakiś czas i nie zapomnij podzielić się radością domowej wygody ze swoją rodziną i przyjaciółmi! Dzięki inteligentnym urządzeniom zapomnisz o udręce codziennego sprzątania.

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2017 roku, to innowacyjna marka produktów konsumpcyjnych, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu. Wizją firmy jest poprawa jakości życia dzięki technologii. Firma jest na Facebooku , Instagramie i Twitterze . Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://de.dreametech.com/ .

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2074856/img.jpg

SOURCE Dreame Technology