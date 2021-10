Dreame Technology lance l'aspirateur Wet and Dry Vacuum qui révolutionne le nettoyage des sols

Les aspirateurs de pointe de la gamme Dreame H11 sont conçus pour éliminer les saletés sèches et humides sur pratiquement tous les types de sols durs. De la saleté aux empreintes de pas boueuses en passant par les salissures sèches et les déversements de nourriture difficiles à nettoyer, rien ne résiste aux aspirateurs Dreame Wet and Dry Vacuum H11 et H11 Max.

Les aspirateurs tirent tous deux parti d'une conception novatrice à deux réservoirs. Lorsqu'ils sont en marche, un réservoir d'eau propre de 900 ml diffuse en continu de l'eau douce et une solution de nettoyage sur la brosse à rouleaux. Parallèlement, un système interne de séparation des saletés élimine instantanément la saleté et l'eau de la brosse, puis les déverse dans le réservoir d'eau sale de 500 ml, garantissant la propreté de la brosse à rouleaux pendant le nettoyage des sols.

Outre le rinçage et le raclage automatique de la brosse à rouleaux en cours d'utilisation, l'aspirateur dispose d'un mode d'auto-nettoyage permettant de nettoyer la brosse en profondeur. Les utilisateurs peuvent simplement replacer l'aspirateur sur la station de recharge et appuyer sur le bouton dédié pour effectuer un nettoyage complet de la brosse à rouleaux sans avoir à se salir les mains.

La gamme Dreame H11 met aussi l'accent sur l'intelligence et l'aspect pratique des aspirateurs wet and dry. L'écran LED intuitif et l'assistant vocal intelligent permettent un guidage des opérations clair et précis, ce qui se traduit par un nettoyage supérieur. Par ailleurs, la grande maniabilité, la légèreté et la puissance de propulsion des deux aspirateurs leur permettent de glisser sur le sol sans effort et d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible.

L'aspirateur H11 Max offre quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment : une autonomie plus longue (allant jusqu'à 36 minutes) pour nettoyer jusqu'à 200m2 en une seule charge, un capteur de saleté avancé, un réglage automatique de la puissance d'aspiration en fonction de la concentration de saleté et un moteur sans balai renforçant la performance et la longévité de l'appareil.

« La gamme Dreame Wet and Dry Vacuum H11 change la donne. Offrant une solution de nettoyage innovante et intelligente qui regroupe l'aspiration et le lavage dans une seule étape, elle permettra aux utilisateurs de nettoyer plus facilement les sols durs », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international de Dreame Technology.

Dreame Technology lancera les ventes des aspirateurs H11 et H11 Max par une campagne sur AliExpress, qui se déroulera de 9 h le 11 octobre à 8 h 59 le 18 octobre (heure d'été d'Europe centrale). Le modèle H11 sera disponible en blanc et en vente au prix de 269 $ (prix d'origine : 429 $). H11 Max sera disponible en noir et en vente au prix de 369 $ (prix d'origine : 579 $).

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovante. Portée par sa vision de simplifier la vie des usagers grâce à la technologie, elle s'est spécialisée dans les appareils électroménagers intelligents. Suivez l'entreprise sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour en savoir plus, consultez le site : https://global.dreametech.com/.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1639702/Dreame_H11_H11_Max_Wet_Dry_Vacuums_One_pass_All.jpg

SOURCE Dreame Technology