Dreame Technology otrzymuje od AliExpress nagrodę dla najszybciej rozwijającej się marki

Od momentu dołączenia do AliExpress w 2018 roku Dreame Technology szybko rozszerzyło swój globalny zasięg, obejmując kluczowe kraje, takie jak USA, Francja, Polska, Niemcy, Rosja, Hiszpania, Włochy, Holandia, Korea i Japonia. Począwszy od 2020 roku, wielkość sprzedaży bezprzewodowych odkurzaczy pionowych Dreame osiągnęła czołową pozycję na rynku francuskim AliExpress i z powodzeniem stała się jedną z najlepszych debiutujących marek w Europie. Kiedy pandemia COVID-19 w 2020 roku uderzyła w światową gospodarkę, firma Dreame nadal dobrze radziła sobie na globalnym rynku AliExpress, osiągając wartość sprzedaży powyżej 14 milionów dolarów, czyli 4 razy więcej niż w poprzednim roku. Podczas Czarnego Piątku 2020 na AliExpress oficjalny sklep Dreame uplasował się na najwyższym miejscu pod względem wartości sprzedaży w kategorii urządzeń do sprzątania domu.

Dreame Technology zawsze przywiązuje dużą wagę do innowacji produktów i wygody użytkownika. Dzięki szczegółowym badaniom i analizom rynku zespół badawczo-rozwojowy firmy Dreame wie, że użytkownicy robotów odkurzających mają duże zapotrzebowanie na zaawansowane metody unikania przeszkód. W takich okolicznościach w maju Dreame Technology zamierza wprowadzić na rynek nowy produkt Dreame Bot L10 Pro, robot odkurzający i mop w jednym, aby zapewnić inteligentne rozwiązania do sprzątania domu na platformie AliExpress.

Innowacyjny system unikania przeszkód HIGH PRECISION 3D zastosowany w Dreame Bot L10 Pro może skanować otoczenie w czasie rzeczywistym, pomagając maszynie szybko i dokładnie rozpoznawać przeszkody i ich unikać. Technologia dual-laser LiDAR i nowy algorytm SLAM (jednoczesna lokalizacja i mapowanie) pozwala L10 Pro na rekonstrukcję mapowania 3D oraz optymalizację trasy urządzenia i unikanie przeszkód.

„Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem nagrody dla najszybciej rozwijającej się marki przyznawanej przez AliExpress. Motywuje nas to do dokonywania przełomowych odkryć i stawiania użytkowników na pierwszym miejscu. Celem Dreame Technology jest opracowywanie światowej klasy inteligentnych urządzeń do sprzątania domu" – powiedział Frank Wang, dyrektor ds. marketingu międzynarodowego Dreame Technology.

Oba bezprzewodowe odkurzacze T30 i V12, wyposażone w przełomowe silniki o wysokiej prędkości obrotowej 150K obr./min., aby zapewnić moc i dokładność odkurzania, mogą wytworzyć siłę ssania odpowiednio do 185AW i 190AW. Ta niezrównana moc oznacza, że bezprzewodowe odkurzacze pionowe Dreame T30 i V12 są w stanie usunąć głęboko osadzony kurz i zanieczyszczenia dokładniej niż jakiekolwiek inne urządzenia dostępne na rynku.

Dreame Technology ma wprowadzić Dreame Bot L10 Pro oraz odkurzacz bezprzewodowy Dreame V12 i T30 na Amazon i AliExpress w maju i czerwcu tego roku.

Firma Dreame Technology, założona w 2015 roku, to innowacyjna marka produktów konsumpcyjnych, która skupia się na inteligentnych urządzeniach do sprzątania domu. Realizuje ona misję poprawy jakości życia dzięki technologii.

