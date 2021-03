Dreame Technology stellt auf der AWE 2021 eine neue Generation von intelligenten Haushaltsreinigungsgeräten vor

SHANGHAI, 18. März 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, ein wachsendes innovatives Unternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert hat, nimmt vom 23. bis zum 25. März an der Appliance & Electronics World Expo 2021 (AWE 2021) im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Shanghai teil. Vorgestellt werden eine Reihe von Dreames hochwertigen Haushaltsgeräten, darunter der Roboterstaubsauger und -mopp, Dreame Bot L10 Pro, der selbstentleerende Roboterstaubsauger und -mopp, Dreame Bot Z10 Pro, der selbstreinigende Robotermopp und -sauger Dreame Bot W10, die kabellosen Stabstaubsauger T30, V12, V16 sowie der Hair Artist Haartrockner.