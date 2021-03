Dreame Technology présentera des appareils ménagers intelligents de nouvelle génération à l'AWE 2021

Conçu pour révolutionner le secteur des robots aspirateurs ménagers intelligents, le Dreame Bot L10 Pro est doté d'un système de navigation de pointe et d'une technologie d'évitement des obstacles. Il est équipé de dizaines de capteurs intelligents et du système de navigation LiDAR le plus sophistiqué, qui projette des milliers de points laser invisibles par seconde afin de mesurer l'environnement et d'identifier les objets en temps réel. Il peut générer instantanément une carte modifiable dans l'application MiHome connectée en vue de réaliser un plan de nettoyage personnalisé haut de gamme. Outre le contrôle intelligent de l'eau pour la serpillière, la forte puissance d'aspiration de 4 000 Pa du Dreame Bot L10 Pro capture facilement la poussière et les cheveux sur différentes surfaces de sol.

Le Dreame Bot Z10 Pro est équipé d'un socle à vidange automatique qui élimine automatiquement la saleté, ainsi que de fonctions d'aspiration et de serpillière intelligentes. Le Dreame Bot W10 Pro offre une expérience de nettoyage mains libres avec un aspirateur puissant, une serpillière efficace et des capacités de nettoyage automatique de la serpillière.

L'aspirateur-balai sans fil V16 de Dreame, disponible sous peu, est doté quant à lui du moteur le plus rapide et le plus efficace au monde (160 000 tr/min) pour atteindre une puissance d'aspiration de 200 AW et offrir une excellente performance de nettoyage. Lors de l'AWE 2021, Dreame Technology présentera également ses aspirateurs-balais sans fil T30 et V12, tous deux dotés de moteurs à grande vitesse (150 000 tr/min) révolutionnaires pour assurer un nettoyage en profondeur puissant. La conception ergonomique du V12 facilite l'utilisation de l'aspirateur au quotidien, tandis que le T30 est doté d'une batterie amovible qui double le temps de fonctionnement, un choix idéal pour les grandes maisons.

« L'AWE 2021, la plus grande exposition d'Asie et l'une des trois plus importantes expositions internationales d'appareils électroménagers et électroniques grand public, est une plateforme idéale pour présenter la technologie de nettoyage de prochaine génération de notre entreprise d'innovation technologique ambitieuse qui prend de l'expansion à l'échelle internationale. Nous espérons qu'un plus grand nombre d'utilisateurs pourront profiter d'une meilleure qualité de vie grâce à des appareils ménagers intelligents », a déclaré Kuan Shan, responsable des affaires à l'étranger chez Dreame Technology.

Le Dreame Bot L10 Pro, le Z10 Pro et les aspirateurs-balais sans fil V12 et T30 seront disponibles sur AliExpress et Amazon au cours des six premiers mois de l'année.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology, une entreprise novatrice de produits de consommation qui met l'accent sur les appareils ménagers intelligents, est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs à l'échelle mondiale grâce à la technologie.

