Dreame Technology успешно представила серию новых «умных» устройств для уборки дома

На презентации под тематическим названием Our Home, Our Life, Our Dreame («Наш дом, наша жизнь, наш Dreame») был представлен ряд флагманских продуктов компании, включая робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot L10 Pro, беспроводные вертикальные пылесосы Dreame T30, V11 SE и V12, а также робот-пылесос для сухой и влажной уборки с самоопорожняющимся мусоросборником Dreame Bot Z10 Pro и самоочищающийся робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot W10.

Модель Dreame Bot L10 Pro призвана удовлетворить растущий спрос на более интеллектуальные и ориентированные на потребителя устройства для уборки дома. Она оптимизирована за счет нового уровня превосходной навигации для точного обхода препятствий. Ее навигационная система LiDAR может оперативно планировать маршруты уборки и работать независимо без вмешательства человека. Кроме того, модель Dreame Bot L10 Pro имеет четыре уровня всасывания с максимальной мощностью до 4000 Па, легко удаляя грязь с твердых напольных покрытий и ковров для максимальной чистоты в жилых помещениях. Кроме того, пользователи могут задавать свои уникальные настройки для уборки дома, в частности устанавливать виртуальные запретные зоны в приложении, планировать время уборки, а также пользоваться интеллектуальным резервуаром для воды и голосовым управлением.

Компания Dreame Technology также расширила свой ассортимент беспроводных пылесосов, выпустив модели T30, T10, V11 SE и V12. Беспроводной вертикальный пылесос Dreame модели T30, отличающийся превосходными эксплуатационными и эстетическими характеристиками, обеспечивает высокую мощность всасывания (190 аВт) и сверхдлительное время работы от аккумулятора (90 минут). С помощью интеллектуального экрана высокой четкости легко выбирать режим уборки, проверять уровень заряда аккумулятора и загруженность мусоросборника в режиме реального времени.

Новаторство и развитие были и всегда будут иметь основополагающее значение для компании Dreame Technology. В ходе презентации компания Dreame наметила следующие этапы выпуска своих флагманских устройств: робот-пылесос для сухой и влажной уборки с самоопорожняющимся мусоросборником Dreame Bot Z10 Pro и самоочищающийся робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot W10. Эти модели обеспечат по-настоящему удобную автоматизированную уборку дома без каких-либо усилий.

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot L10 Pro и беспроводной вертикальный пылесос T10 уже предлагаются на платформе AliExpress по эксклюзивным ценам. Следите за новостями о других новинках Dreame, которые появятся уже в этом году по всему миру.

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса.

