Dreame wprowadza na rynek wielofunkcyjny odkurzacz H12 do czyszczenia na sucho i mokro wszystkich rodzajów plam na trudnych powierzchniach twardych

PEKIN, 9 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma Dreame Technology, wiodąca na świecie spółka technologiczna specjalizująca się w produkcji zaawansowanych technologicznie urządzeń czyszczących, wprowadza na rynek wielofunkcyjny odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho H12 („H12"). Inteligentny H12 dysponuje wieloma rozwiązaniami w zakresie czyszczenia wszystkich rodzajów zabrudzeń na trudnych powierzchniach twardych, w szczególności czyszczenia krawędzi - wyjątkowej, innowacyjnej funkcji tego modelu.

„Uświadomiliśmy sobie, że istnieje szereg złożonych problemów związanych z czyszczeniem kuchni, łazienek i innych pomieszczeń w środowisku domowym. Ze względu na grubość ramy rolki i szczotki rolkowej większość obecnych na rynku odkurzaczy nie radzi sobie z czyszczeniem w narożnikach, gdzie mogą się przenikać płynne i stałe zanieczyszczenia. Tymczasem powtarzające się splątanie szczotki walcowej przy sprzątaniu powoduje frustrację wielu konsumentów - powiedział kierownik produktu w Dreame Technology. - Mając to na uwadze, wprowadziliśmy na rynek odkurzacz H12 do sprzątania na mokro i sucho, aby rozwiązać te problemy i poprawić komfort użytkowania dla naszych klientów".

H12 wykorzystuje innowacyjną technologię Dreame i specjalistyczną wiedzę w zakresie gruntownego czyszczenia, co zapewnia doskonałe rozwiązanie dla usuwania uporczywych plam w kuchniach, łazienkach i jadalniach. Funkcja samoczyszczenia za jednym dotknięciem umożliwia klientom uniknięcie ręcznego czyszczenia wałka, który zachowuje czystość przed każdym zadaniem. Funkcja czyszczenia „jednym ruchem" wykorzystuje inteligentne wykrywanie zabrudzeń, które optymalizuje moc i skuteczność sprzątania dzięki automatycznej regulacji ssania po wykryciu i zidentyfikowaniu poziomu zabrudzeń.

Pojedyncza szczotka walcowa umożliwia H12 czyszczenie wzdłuż listew przypodłogowych, urządzeń i trudno dostępnych narożników w odległości 5 mm - znacznie bliższej niż podobne modele na rynku - o około 5 do 10 mm. Zoptymalizowana konstrukcja kanału powietrznego zapewnia H12 zwiększoną siłę ssania, a jego wysokoobrotowy silnik bezszczotkowy może gwałtownie zwiększyć prędkość do 9300 obr/min, dzięki czemu zasysanie brudu nie wymaga wysiłku. Długi czas pracy baterii wynoszący 35 minut i pojemny zbiornik na wodę o objętości 900 ml pozwalają skrócić czas ładowania i uzupełniania wody między kolejnymi użyciami. Rolki H12 charakteryzują się również nowatorską konstrukcją struktury zębów, która pozwala rolkom na bieżąco zbierać brud i włosy przyklejone do szczotki, co zapobiega ich plątaniu.

Aby zapewnić użytkownikom dodatkowe wrażenia, H12 jest wyposażony w innowacyjny wyświetlacz LED, który w czasie rzeczywistym pokazuje stan pracy odkurzacza, w tym m.in. poziom zabrudzenia, poziom zasilania i wody, a także ostrzeżenia o zablokowaniu rury. Model H12 posiada również inteligentne podpowiedzi głosowe oferujące pomocne przypomnienia w ponad 8 różnych językach, które zapewniają jednoznaczne i dokładne wskazówki oraz gwarantują najwyższą skuteczność czyszczenia.

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro H12 będzie dostępny w Europie od 14 września.

Więcej informacji można uzyskać na stronie https://www.dreametech.com/.

