DREI LEGENDE. ZWEI STARKE MARKEN. EIN KULTIGER SHAKER.

HexClad und Still G.I.N. stellen ihre allererste Zusammenarbeit vor und bringen Gordon Ramsay, Dr. Dre und Snoop Dogg für einen Cocktailshaker der nächsten Generation zusammen

LOS ANGELES, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- In einer Zusammenarbeit, die niemand hat kommen sehen, über die sich aber alle freuen werden, HexClad , die revolutionäre Kochgeschirrmarke, die von Sternekoch Gordon Ramsay unterstützt wird, und Still G.I.N. By Dre and Snoop , die Ultra-Premium-Spirituose der Kulturikonen Dr. Dre und Snoop Dogg, haben heute ihr erstes gemeinsames Produkt vorgestellt: der HexClad Cocktail Shaker.

Diese Zusammenarbeit ist eine Premiere für beide Marken und das erste Mal, dass Ramsay, Dre und Snoop zusammenkommen und die designorientierte Innovation von HexClad mit dem modernen, erstklassigen Ansatz von Still G.I.N. für Spirituosen kombinieren.

Der Shaker fängt ein, was jede Marke ausmacht: Präzision, Qualität und die Überzeugung, dass alltägliche Erlebnisse es verdienen, sich erhaben zu fühlen. Er ist mehr als ein Shaker; er ist ein raffinierter Ausdruck der Handwerkskunst, für die beide Marken stehen.

Die gefeierte Industriedesignerin Ini Archibong entwarf den HexClad x Still G.I.N. Cocktail Shaker als ein Stück, das in dem Moment, in dem es auf die Bar kommt, Aufmerksamkeit erregt und die Vielseitigkeit von Still G.I.N. bei allen Cocktails, von klassischen Rezepten bis hin zu modernen Kreationen, unter Beweis stellt. Ausgehend von der markanten Geometrie der Still G.I.N.-Flasche und dem ikonischen Sechseckmuster von HexClad hat Ini einen Shaker entwickelt, der modern, skulptural und unnachahmlich glatt ist. Das doppelwandige, vakuumisolierte Gehäuse aus Edelstahl hält Cocktails eiskalt, ohne sie zu verwässern. Das sechseckige Äußere verleiht ihm ein luxuriöses, unverwechselbares Aussehen, während diskrete Maßeinheiten im Inneren der Kappe dafür sorgen, dass jeder Schluck genau richtig ist.

„Diese Zusammenarbeit verbindet Innovation, Kultur und Handwerkskunst auf eine Art und Weise, die sich wie ein wahrer Ausdruck beider Marken anfühlt. Gordon, Dre und Snoop haben jeweils ihre eigene Messlatte für herausragende Leistungen gesetzt, und wir sind unglaublich stolz darauf, ihre Welten durch dieses Produkt zusammenzubringen", so Danny Winer, CEO und Mitbegründer von HexClad. „Der Shaker ist auf Leistung ausgelegt, aber er trägt auch die Energie der Ikonen in sich."

„Was Still G.I.N. und HexClad verbindet, ist ihr Engagement für Design, Innovation und Produkte, die tatsächlich funktionieren. Wir haben unseren Gin so konzipiert, dass er sich hervorragend mixen lässt, egal ob Sie klassische Gin-Cocktails zubereiten oder ihn für etwas Unerwartetes verwenden. Dieser Shaker zeichnet sich durch dieselbe Vielseitigkeit und Liebe zum Detail aus", so Patrick Halbert, CEO von By Dre und Snoop.

Um die Kampagne anzukündigen, werden Gordon und Dre die Hauptrollen in einem dynamischen, humorvollen Werbespot spielen , der von KODE MEDIA unter der Regie von Peter Franklyn Banks erstellt wurde und Parallelen zwischen dem Kochen und dem musikalischen Handwerk zieht. Der exklusiv bei HexClad.com in Gold und Chrom für 99 $ erhältliche Shaker wird das Cocktail-Ritual von Anfang bis Ende aufwerten und das gemeinsame Ethos von Rebellion, Innovation und Exzellenz beider Marken widerspiegeln. Pünktlich zu den Feiertagen ist der Shaker jetzt in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland und Australien erhältlich.

ÜBER HEXCLAD

HexClad ist eine globale Premium-Küchengeräte-Marke mit Sitz in Los Angeles, die für ihre patentierte Hybrid-Technologie bekannt ist, die Edelstahl mit Antihaftbeschichtung für unübertroffene Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit kombiniert. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat HexClad moderne Kochwerkzeuge mit einer kompletten Reihe von Hochleistungsprodukten neu definiert, darunter Kochgeschirr, Besteck, Schneidebretter, Schürzen und Küchenzubehör. HexClad wird über Direktvertriebskanäle und strategische Einzelhandelspartner verkauft und hat sich weltweit eine begeisterte Fangemeinde aufgebaut, indem die Marke Köchen aller Niveaus Produkte zur Verfügung stellt, die Regeln brechen und Konventionen herausfordern. Die Marke wurde in die Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Amerika 2023-2025 aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hexclad.com .

ÜBER BY DRE AND SNOOP

Dr. Dre und Snoop Dogg brachten ihre gleichnamige Spirituosenmarke im Jahr 2024 auf den Markt - mit sofortigem Erfolg und ohne Anzeichen eines Stillstands. Das kultige Duo hat vor kurzem seiner ersten Veröffentlichung in diesem Bereich - der innovativen, preisgekrönten Dosencocktail-Linie Gin & Juice by Dre and Snoop - - ein weiteres gefeiertes Werk folgen lassen: ihre erste reine Premium-Spirituose in Flaschen, Still G.I.N. by Dre and Snoop, die bei den Gin Masters Awards 2025 mit der Masters Medal ausgezeichnet wurde. Eine Hommage an „Still D.R.E." - dem charakteristischen Hit von Dre's bahnbrechendem Album mit einer unsterblichen Snoop-Performance - Still G.I.N. by Dre and Snoop ist der ultimative saubere, moderne leichte Gin, der in den USA handwerklich destilliert wurde, um trotzig weich und äußerst mixbar zu sein.

Still G.I.N. by Dre und Snoop markiert eine natürliche Entwicklung für das legendäre Paar. Die beiden, die seit langem mit Gin in Verbindung gebracht werden, haben sich für ihr neuestes Gemeinschaftsunternehmen von Snoop Doggs zeitlosem Hit „Gin and Juice" inspirieren lassen, den Dr. Dre für Snoops Debütalbum Doggystyle produziert hat. Sowohl Gin & Juice By Dre and Snoop als auch Still G.I.N by Dre and Snoop werden landesweit von Southern Glazer's Wine & Spirits vertrieben und sind unter bei den wichtigsten US-Einzelhändlern und Spirituosengeschäften erhältlich. www.bydreandsnoop.com

