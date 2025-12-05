TROIS LÉGENDES. DEUX MARQUES PHARES. UN SHAKER EMBLÉMATIQUE.

HexClad et Still G.I.N. dévoilent leur toute première collaboration, réunissant Gordon Ramsay, Dr. Dre, Snoop Dogg pour un shaker à cocktail nouvelle génération.

LOS ANGELES, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une collaboration que personne n'a vu venir, mais dont tout le monde se réjouira, HexClad , la marque d'ustensiles de cuisine révolutionnaires soutenue par le chef étoilé Gordon Ramsay, et Still G.I.N. By Dre and Snoop , l'alcool ultra-premium des icônes culturelles Dr. Dre et Snoop Dogg, ont dévoilé aujourd'hui leur premier produit commun : le shaker à cocktail HexClad.

Cette collaboration est une première pour les deux marques et c'est la première fois que Ramsay, Dre et Snoop se réunissent, associant l'innovation d'HexClad en matière de design à l'approche moderne et haut de gamme de Still G.I.N. en matière de spiritueux.

Le shaker capture ce qui définit chaque marque : La précision, la qualité et la conviction que les expériences quotidiennes méritent d'être valorisées. Plus qu'un shaker, c'est une expression raffinée du savoir-faire des deux marques.

Le célèbre designer industriel Ini Archibong a créé le shaker à cocktail HexClad x Still G.I.N. comme le genre de pièce qui attire l'attention dès qu'elle arrive sur le bar, mettant en valeur la polyvalence de Still G.I.N. pour tous les cocktails, des recettes classiques aux créations modernes. En s'inspirant de la géométrie frappante de la bouteille Still G.I.N. et du motif hexagonal emblématique d'HexClad, Ini a créé un shaker moderne, sculptural et résolument lisse. Le corps en acier inoxydable à double paroi, isolé sous vide, garde les cocktails glacés sans les édulcorer. La texture hexagonale de l'extérieur lui confère un aspect luxueux et incomparable, tandis que les discrets repères de mesure à l'intérieur du bouchon garantissent que chaque verre est parfaitement dosé.

« Cette collaboration jette un pont entre l'innovation, la culture et l'artisanat d'une manière qui se veut une véritable expression des deux marques. Gordon, Dre et Snoop ont chacun placé la barre très haut en matière d'excellence, et nous sommes incroyablement fiers de réunir leurs univers grâce à ce produit » , a déclaré Danny Winer, PDG et cofondateur d'HexClad. « Le shaker est conçu pour être performant, mais il porte aussi l'énergie des icônes qui l'animent. »

« Ce qui relie Still G.I.N. et HexClad, c'est un engagement en faveur du design, de l'innovation et de produits réellement performants. Nous avons conçu notre gin pour qu'il soit extrêmement facile à mélanger, que vous prépariez des cocktails classiques à base de gin ou que vous l'utilisiez pour quelque chose d'inattendu. Ce shaker présente la même polyvalence et la même attention aux détails », a déclaré Patrick Halbert, PDG de By Dre et Snoop.

Pour annoncer la campagne, Gordon et Dre seront les vedettes d'un spot publicitaire dynamique et plein d'humour , créé par KODE MEDIA et réalisé par Peter Franklyn Banks, qui établit des parallèles entre la cuisine et l'art musical. Disponible exclusivement sur HexClad.com en Gold et Chrome au prix de 99 $, le shaker élèvera le rituel du cocktail du début à la fin, capturant l'éthique partagée de rébellion, d'innovation et d'excellence des deux marques. Juste à temps pour les fêtes, le shaker est désormais disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie.

A PROPOS D'HEXCLAD

HexClad est une marque mondiale d'ustensiles de cuisine haut de gamme basée à Los Angeles, connue pour sa technologie hybride brevetée qui combine l'acier inoxydable et l'antiadhésif pour des performances, une durabilité et une facilité d'utilisation inégalées. Depuis sa création en 2016, HexClad a redéfini les outils de cuisine modernes avec une gamme complète de produits haute performance, notamment des ustensiles de cuisine, des couverts, des planches à découper, des tabliers et des accessoires de cuisine. Vendue par l'intermédiaire de canaux de distribution directe et de partenaires stratégiques, HexClad s'est forgé une clientèle mondiale passionnée en donnant aux cuisiniers de tous niveaux des produits qui brisent les règles et remettent en question les conventions. La marque a été inscrite sur la liste Inc. 5000 des entreprises privées à la croissance la plus rapide en Amérique 2023-2025. Pour en savoir plus, consultez le site www.hexclad.com .

ABOUT BY DRE AND SNOOP

Dr. Dre et Snoop Dogg ont lancé leur marque de spiritueux éponyme en 2024 avec un succès immédiat, qui ne semble pas près de s'arrêter. Le duo emblématique a récemment donné suite à son premier lancement dans ce domaine - la ligne de cocktails en conserve innovante et primée Gin & Juice by Dre and Snoop - avec un nouvel effort acclamé : leur premier spiritueux en bouteille de qualité supérieure, Still G.I.N. by Dre and Snoop, qui a ensuite remporté la médaille des maîtres lors des 2025 Gin Masters Awards. Rendant hommage à « Still D.R.E. » - le tube emblématique de l'album révolutionnaire de Dre 2001 avec une performance immortelle de Snoop - Still G.I.N. by Dre and Snoop est l'ultime gin léger, propre et moderne, distillé artisanalement aux États-Unis pour être résolument doux et extrêmement facile à mélanger.

Still G.I.N. by Dre and Snoop marque une évolution naturelle pour le couple légendaire. Longtemps associés au gin au cours de leur règne en tant qu'artistes-entrepreneurs qui changent la donne, ils se sont inspirés du tube intemporel de Snoop Dogg, « Gin and Juice », produit par Dr. Dre pour le premier album de Snoop, Doggystyle, pour créer leur dernière co-entreprise. Distribués au niveau national par Southern Glazer's Wine & Spirits, Gin & Juice By Dre and Snoop et Still G.I.N by Dre and Snoop sont disponibles chez les principaux détaillants et magasins d'alcool des États-Unis. www.bydreandsnoop.com

