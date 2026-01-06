DREO dévoile la technologie TurboCool™, qui alimente une nouvelle série de ventilateurs de brumisation au CES 2026.

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- DREO a dévoilé aujourd'hui une nouvelle génération de produits au CES 2026, présentant des avancées technologiques majeures dans les catégories Air Comfort et Smart Kitchen. En direct du salon, l'entreprise a montré comment ses nouvelles innovations en matière de refroidissement et de cuisine s'alignent sur son orientation AIoT en constante évolution et la soutiennent.

DREO CES 2026

Technologie TurboCool™ : Redéfinir le refroidissement au quotidien

Au centre des lancements de DREO au CES 2026 se trouve TurboCool™, une technologie de refroidissement de nouvelle génération qui redéfinit ce qui est possible pour les ventilateurs de brumisation. Conçu comme un système entièrement intégré, TurboCool™ va au-delà du flux d'air traditionnel ou de la brumisation seule, résolvant le compromis de longue date entre la puissance de refroidissement et l'utilisabilité intérieure.

En associant un flux d'air haute performance à une brumisation ultrasonique, TurboCool™ offre un refroidissement rapide et mesurable avec une expérience de refroidissement stable et cohérente. Il offre un impact plus important que les ventilateurs conventionnels, évite le problème d'humidité des refroidisseurs par évaporation et fournit une brumisation prévisible sans humidité, contrairement aux options de ventilateurs de brumisation traditionnels disponibles aujourd'hui.

L'une des clés de cet équilibre est l'utilisation par TurboCool™ de particules de brume ultrafines, atteignant jusqu'à 17 μm dans son modèle phare, conçues pour se situer au sweet spot entre l'évaporation et la sensation de refroidissement. Suffisamment petite pour s'évaporer rapidement sans mouiller les surfaces, mais suffisamment importante pour procurer une réelle sensation de fraîcheur, cette approche fait de la brumisation un élément pratique et fiable du confort quotidien.

Conçu pour établir une nouvelle référence en matière de confort estival, TurboCool™ fait son entrée dans la série de ventilateurs de brumisation TurboCool™ que DREO vient de lancer, avec à sa tête le ventilateur de brumisation phare DREO TurboCool™ Misting Fan 765S, positionné comme le ventilateur de brumisation ultrasonique 3-en-1 le plus frais de sa catégorie. La gamme comprend également le ventilateur de brumisation TurboCool™ 516S pour les espaces compacts et le ventilateur de brumisation extérieur TurboCool™ 711AS, étendant TurboCool™ aux scénarios de refroidissement personnel, pour toute la pièce et pour l'extérieur.

La série de ventilateurs de brumisation TurboCool™ devrait être lancée en avril 2026, mettant la catégorie au défi de repenser ce que doit être un véritable refroidissement.

Des expériences de confort plus intuitives

DREO a également introduit la technologie MotionSync™, offrant un moyen supplémentaire et intuitif de guider le flux d'air. Parallèlement aux commandes par appli, vocales et à distance, MotionSync™ permet aux utilisateurs d'orienter la télécommande dans la direction souhaitée, ce qui permet de régler le flux d'air en temps réel, avec une sensation de naturel et sans effort. Cette technologie fait ses débuts dans le DREO TurboPoly™ Fan 765S.

En complément, la technologie Neon RGBIC™ fournit un retour visuel subtil sur les conditions environnementales telles que la qualité de l'air, la température et l'humidité. Présente dans des produits tels que le DREO Smart Air Purifier 530S, cette technologie permet de rendre le confort plus perceptible grâce à des indicateurs calmes et ambiants.

Smart Kitchen élargit le bien-être quotidien

DREO a également élargi sa gamme Smart Kitchen avec l'introduction du mousseur à lait BaristaMaker Nano et de deux nouveaux systèmes de filtration d'eau de comptoir, le filtre à eau 112 de 3 litres et le filtre à eau 115 de 5 litres, tous deux conçus pour simplifier les routines de tous les jours.

L'entreprise a également présenté des démonstrations de cuisine assistée par l'IA grâce à la nouvelle série de friteuses combinées ChefMaker 2, donnant un aperçu de la manière dont les conseils intelligents peuvent compléter la cuisine quotidienne à domicile.

DREO's AIoT Direction

"Le confort ne devrait pas exiger un effort constant", a déclaré Joshua Gunn, vice-président de DREO. "Notre objectif est de mettre au point des technologies qui fonctionnent silencieusement en arrière-plan, afin que les gens puissent profiter d'une vie plus saine et plus confortable sans avoir à y penser.

Ensemble, ces innovations montrent comment DREO fait progresser son orientation AIoT en intégrant l'intelligence dans les systèmes centraux qui façonnent le confort quotidien, du flux d'air et de la détection environnementale à l'interaction intuitive et aux routines de tous les jours. En créant des environnements capables de s'adapter naturellement, DREO vise à favoriser le bien-être en tant que partie intégrante de la vie quotidienne.

Découvrez DREO au CES 2026

Les visiteurs peuvent découvrir les dernières technologies et produits de DREO sur le stand DREO à la Venetian Expo, Halls A-D, Stand #52332, du 6 au 9 janvier 2026, avec des démonstrations en direct présentant le refroidissement TurboCool™, le flux d'air guidé par le mouvement et les expériences de confort basées sur l'IA. Pour en savoir plus, consultez le site dreo.com.

A PROPOS DE DREO

DREO, le pionnier de la technologie domestique qui transforme le confort quotidien grâce à l'innovation et à un design élégant, continue de redéfinir la vie moderne. Spécialisé dans le bien-être ambiant et les solutions de cuisine intelligente, DREO a gagné la confiance de plus de 20 millions d'utilisateurs. Fier d'être le numéro 1 des ventilateurs domestiques et des appareils de chauffage individuels sur Amazon U.S. pendant deux années de suite*, et le numéro 1 des ventilateurs tours aux États-Unis.** Les produits DREO sont connus pour leurs performances exceptionnelles, leur efficacité énergétique et leur intégration transparente dans la maison intelligente, proposant commodité et durabilité aux ménages du monde entier.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.DREO.com/

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/DREOHome

Suivez-nous sur Instagram :

https://www.instagram.com/DREO.home/

https://www.instagram.com/DREO.kitchen/

Suivez-nous sur TikTok : https://www.tiktok.com/@DREOhome

*Source : Classement basé sur les données de Stackline pour les ventes au détail d'Amazon US de ventilateurs domestiques et d'appareils de chauffage individuels de janvier 2023 à janvier 2025.

**Source : Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Tower Fans, Dollar & Unit Sales, Janvier – Décembre 2024

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854176/DREO_2026_CES.jpg