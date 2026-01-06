DREO stellt auf der CES 2026 die TurboCool™-Technologie vor, die eine neue Serie von Sprühventilatoren antreibt

LAS VEGAS, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DREO hat heute auf der CES 2026 eine neue Generation von Produkten vorgestellt, die bedeutende technologische Fortschritte in den Kategorien Air Comfort und Smart Kitchen bieten. Live auf der Messe präsentierte das Unternehmen, wie seine neuen Kühl- und Kücheninnovationen mit seiner sich entwickelnden AIoT-Richtung übereinstimmen und diese unterstützen.

DREO 2026 CES

TurboCool™-Technologie: Neudefinition der alltäglichen Kühlung

Im Mittelpunkt der CES 2026-Präsentation von DREO steht TurboCool™, eine Kühltechnologie der nächsten Generation, die die Möglichkeiten von Nebellüftern neu definiert. TurboCool™ ist ein vollständig integriertes System, das über die herkömmliche Luftströmung oder Vernebelung hinausgeht und den seit langem bestehenden Kompromiss zwischen Kühlleistung und Nutzbarkeit der Räume löst.

Durch die Kombination von Hochleistungsluftstrom und Ultraschallvernebelung liefert TurboCool™ eine schnelle, messbare Kühlung mit einem stabilen und gleichmäßigen Kühlerlebnis. Er bietet eine größere Wirkung als herkömmliche Ventilatoren, vermeidet das Feuchtigkeitsproblem von Verdunstungskühlern und liefert eine vorhersehbare Vernebelung ohne Nässe, im Gegensatz zu den heute erhältlichen herkömmlichen Vernebelungsventilatoren.

Ein Schlüssel zu diesem Gleichgewicht ist die Verwendung von ultrafeinen Nebelpartikeln, die bei dem Flaggschiffmodell von TurboCool™ bis zu 17 μm fein sind, um den optimalen Punkt zwischen Verdunstung und Kühlung zu erreichen. Sie sind klein genug, um schnell zu verdunsten, ohne die Oberfläche zu benetzen, und doch stark genug, um ein echtes Gefühl der Abkühlung zu vermitteln, und machen das Nebeln zu einem praktischen und zuverlässigen Bestandteil des täglichen Komforts.

TurboCool™ wurde entwickelt, um neue Maßstäbe für den Komfort im Sommer zu setzen, und feiert sein Debüt in der gerade eingeführten TurboCool™-Beschlagventilator-Serie von DREO, angeführt vom Flaggschiff DREO TurboCool™-Beschlagventilator 765S, der als kühlster 3-in-1-Ultraschall-Beschlagventilator seiner Klasse gilt. Die Produktreihe umfasst auch den TurboCool™ Misting Fan 516S für kompakte Räume und den TurboCool™ Outdoor Misting Fan 711AS, der TurboCool™ für die Kühlung von Personen, ganzen Räumen und im Freien erweitert.

Die TurboCool™ Misting Fan Series wird voraussichtlich im April 2026 auf den Markt kommen und die Kategorie herausfordern, neu zu überdenken, wie sich echte Kühlung anfühlen sollte.

Intuitivere Komfort-Erlebnisse

DREO hat auch die MotionSync™-Technologie eingeführt, die eine zusätzliche, intuitive Möglichkeit zur Steuerung des Luftstroms bietet. Neben App-, Sprach- und Fernbedienungssteuerungen ermöglicht MotionSync™ den Nutzern, die Fernbedienung in die gewünschte Richtung zu richten und so den Luftstrom in Echtzeit zu regulieren, was sich natürlich und mühelos anfühlt. Die Technologie wird erstmals im DREO TurboPoly™ Fan 765S eingesetzt.

Ergänzend dazu bietet die Neon RGBIC™-Technologie ein subtiles visuelles Feedback zu Umgebungsbedingungen wie Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Technologie, die unter anderem im DREO Smart Air Purifier 530S zum Einsatz kommt, trägt dazu bei, den Komfort durch ruhige Umgebungsanzeigen spürbar zu machen.

Smart Kitchen erweitert das tägliche Wohlbefinden

DREO hat auch sein Smart Kitchen Portfolio mit der Einführung des BaristaMaker Milchaufschäumers Nano und zwei neuen Wasserfiltersystemen erweitert, darunter der 3-Liter-Wasserfilter 112 und der 5-Liter-Wasserfilter 115, die beide zur Vereinfachung der täglichen Routine dienen.

Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen KI-gestützte Kochdemonstrationen, die durch die kommende ChefMaker 2 Combi Fryer-Serie ermöglicht wurden und einen Einblick in die Möglichkeiten der intelligenten Unterstützung beim täglichen Kochen zu Hause gaben.

Weiterentwicklung von DREO's AIoT Direction

"Komfort sollte keine ständige Anstrengung erfordern", sagte Joshua Gunn, VP von DREO. "Wir konzentrieren uns darauf, Technologien zu entwickeln, die leise im Hintergrund arbeiten, so dass die Menschen ein gesünderes und komfortableres Leben genießen können, ohne darüber nachdenken zu müssen."

Zusammen zeigen diese Innovationen, wie DREO seine AIoT-Richtung vorantreibt, indem es Intelligenz in die Kernsysteme einbettet, die den täglichen Komfort bestimmen, von der Luftströmung und Umweltsensorik bis hin zu intuitiver Interaktion und Alltagsroutinen. Durch die Schaffung von Umgebungen, die sich auf natürliche Weise anpassen können, will DREO das Wohlbefinden als nahtlosen Teil des täglichen Lebens unterstützen.

Erleben Sie DREO auf der CES 2026

Besucher können die neuesten Technologien und Produkte von DREO vom 6. bis 9. Januar 2026 am DREO-Stand auf der Venetian Expo in den Hallen A-D, Stand Nr. 52332, bei Live-Demonstrationen erleben, bei denen TurboCool™-Kühlung, bewegungsgesteuerter Luftstrom und KI-gestützte Komfortfunktionen vorgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie online unter dreo.com.

