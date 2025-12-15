DREO dévoilera ses orientations en matiière d'AIoT nouvelle génération au CES 2026

CLIFTON, N.J., 15 décembre 2025 /PRNewswire/ -- DREO a annoncé aujourd'hui sa participation au CES 2026, où elle présentera sa vision de la maison centrée sur l'humain. Sous le thème « Stimuler les sens, amplifié par l'IA de DREO », l'entreprise expliquera dans quelle mesure son écosystème AIoT en évolution façonne un avenir où le confort devient intuitif, adaptatif et soutient tranquillement le bien-être quotidien.

DREO 2026 CES

Un nouveau moment pour l'IA à domicile

L'année 2025 marque un tournant pour l'IA grand public, les modèles devenant nettement plus performants, efficaces et rentables. Pour DREO, ce changement est le fruit d'années de travail de fond, soutenu par une base mondiale de plus de 20 millions d'utilisateurs, avec des points d'entrée naturels dans les catégories du bien-être ambiant et de la cuisine, et une excellente maîtrise technique en matière de flux d'air, de détection et de cuisson de précision.

L'entrée en 2026 est le point de rencontre de nos assises, de notre expertise et de notre maturité technologique en vue de partager plus ouvertement cette vision.

Vision de l'écosystème AIoT en évolution de DREO

Au CES, DREO présentera un avenir où le contrôle au niveau de l'appareil sera appliqué à une maison qui anticipe et s'adapte en silence. Cette orientation reflète l'ambition à long terme de DREO en matière d'AIoT : au profit de logements qui s'adaptent de manière proactive pour favoriser le confort et le bien-être en tant qu'éléments naturels de la vie quotidienne.

Pour le démontrer, DREO présentera les premières manifestations de ses capacités en matière d'IA, notamment la cuisson alimentée par l'IA rendue possible par la prochaine série de friteuses combinées ChefMaker 2. Ces démonstrations donnent aux visiteurs un premier aperçu de la manière dont l'approche adaptative centrée sur l'humain de DREO commence à prendre forme à mesure de l'intégration de plus en plus profonde de l'IA et du matériel.

Le DREO AI Sensory Lab donnera vie à cet avenir grâce à un environnement de validation de principe dans lequel le flux d'air, l'éclairage et le climat réagissent de manière intuitive et synchronisée, donnant un aperçu tangible de ce que pourrait être un jour le confort proactif orchestré par l'IA à l'intérieur de la maison.

« Le confort ne devrait pas demander d'effort », a déclaré Joshua Gunn, vice-président de DREO. « Nous imaginons comment la maison peut tranquillement anticiper vos besoins et laisser le bien-être s'installer naturellement ».

Aperçu de ce que DREO dévoilera au CES

Parallèlement à la présentation de l'AIoT, DREO présentera brièvement plusieurs ajouts à sa feuille de route 2026, notamment :

une nouvelle orientation dans le domaine de la réfrigération personnelle qui repousse les limites ce que les gens sont en droit d'attendre en matière de réfrigération à domicile

poursuite de l'expansion de la gamme Smart Kitchen de DREO, en introduisant de nouvelles simplifications des routines quotidiennes autour des boissons et de l'eau

l'évolution permanente des technologies sensorielles de DREO, y compris les avancées en matière d'éclairage dynamique et de système de flux d'air à détection de mouvements

Ces innovations illustrent la manière dont DREO vise à réunir le confort environnemental, les expériences culinaires et la coordination de l'IdO grâce à une conception améliorée par l'IA.

Rejoignez DREO sur le site Venetian Expo, Halls A-D, Stand 52332, du 6 au 9 janvier 2026, pour découvrir comment l'IA va remodeler la maison de demain.

A PROPOS DE DREO

DREO, le pionnier de la technologie domestique qui transforme le confort quotidien grâce à l'innovation et à un design élégant, continue de redéfinir la vie moderne. Spécialisé dans le bien-être ambiant et les solutions de cuisine intelligente, DREO a gagné la confiance de plus de 20 millions d'utilisateurs. Fier d'être le numéro 1 des ventilateurs domestiques et des appareils de chauffage individuels sur Amazon U.S. pendant deux années de suite*, et le numéro 1 des ventilateurs tours aux États-Unis.** Les produits DREO sont connus pour leurs performances exceptionnelles, leur efficacité énergétique et leur intégration transparente dans la maison intelligente, proposant commodité et durabilité aux ménages du monde entier.

