DREO wird auf der CES 2026 seine Ausrichtung für die nächste Generation von AIoT bekannt geben

CLIFTON, New Jersey, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DREO gab heute seine Teilnahme an der CES 2026 bekannt, wo es die nächste Stufe seiner menschenzentrierten Vision für das Zuhause vorstellen wird. Unter dem Motto „Ignite the Senses, Amplified by DREO AI" (Die Sinne wecken, verstärkt durch DREO AI) wird das Unternehmen zeigen, wie sein sich weiterentwickelndes AIoT-Ökosystem eine Zukunft gestaltet, in der Komfort intuitiv und anpassungsfähig wird und das tägliche Wohlbefinden auf unaufdringliche Weise unterstützt.

DREO 2026 CES

Ein neuer Moment für KI zu Hause

Das Jahr 2025 markiert einen Wendepunkt für KI für Verbraucher, da die Modelle deutlich leistungsfähiger, effizienter und kostengünstiger werden. Für DREO steht dieser Wandel im Einklang mit jahrelanger Vorarbeit, unterstützt durch eine globale Basis von über 20 Millionen Nutzern, mit natürlichen Einstiegspunkten für Geräte in den Bereichen Luftkomfort und Küche sowie fundiertem Engineering in den Bereichen Luftstrom, Sensorik und Präzisionskochen.

Der Beginn des Jahres 2026 ist der Moment, in dem unsere Grundlagen, unsere Größe und unsere technologische Reife zusammenkommen, um diese Vision noch offener zu teilen.

Die Vision hinter DREOs sich entwickelndem AIoT-Ökosystem

Auf der CES wird DREO das Potenzial für eine Zukunft präsentieren, in der sich die Steuerung auf Geräteebene zu einem Zuhause verlagert, das stillschweigend vorausschaut und sich anpasst. Diese Ausrichtung spiegelt die langfristige AIoT-Ambition von DREO wider: Häuser zu ermöglichen, die sich proaktiv anpassen, um Komfort und Wohlbefinden als natürlichen Teil des täglichen Lebens zu unterstützen.

Um dies zu demonstrieren, wird DREO erste Beispiele seiner KI-Fähigkeiten vorstellen, darunter KI-gestütztes Kochen mit der kommenden ChefMaker 2 Combi Fryer-Serie. Diese Vorführungen bieten Besuchern einen ersten Einblick, wie der menschenzentrierte, adaptive Ansatz von DREO Gestalt annimmt, während KI und Hardware immer stärker miteinander verschmelzen.

Das DREO AI Sensory Lab wird diese Zukunft durch eine Proof-of-Concept-Umgebung weiter zum Leben erwecken, in der Luftstrom, Beleuchtung und Klima intuitiv und synchron reagieren und so einen greifbaren Vorgeschmack darauf geben, wie sich proaktiver, KI-gesteuerter Komfort eines Tages im Haus anfühlen könnte.

„Komfort sollte keine Anstrengung erfordern", sagte Joshua Gunn, Vice President von DREO. „Wir stellen uns vor, wie das Zuhause Ihre Bedürfnisse still und leise vorhersagen und Wohlbefinden auf natürliche Weise entstehen lassen kann."

Ein Blick auf das, was DREO auf der CES vorstellen wird

Neben der AIoT-Präsentation wird DREO einen kurzen Ausblick auf mehrere Ergänzungen seiner Roadmap für 2026 geben, darunter

eine neue Richtung in der persönlichen Kühlung, die die Erwartungen der Menschen an die Kühlung zu Hause in Frage stellt

die weitere Erweiterung der Smart Kitchen-Produktreihe von DREO mit neuen Möglichkeiten zur Vereinfachung der täglichen Routinen rund um Getränke und Wasser

die kontinuierliche Weiterentwicklung der sensorischen Technologien von DREO, einschließlich Fortschritten bei der dynamischen Beleuchtung und dem bewegungsgesteuerten Luftstromsystem

Diese Innovationen veranschaulichen, wie DREO durch KI-gestütztes Design Umweltkomfort, kulinarische Erlebnisse und IoT-Koordination miteinander verbinden möchte.

Besuchen Sie DREO vom 6. bis 9. Januar 2026 auf der Venetian Expo, Hallen A-D, Stand Nr. 52332, um zu erfahren, wie KI das Zuhause von morgen neu gestalten wird.

INFORMATIONEN ZU DREO

DREO, der Pionier im Bereich Heimtechnik, der durch Innovation und elegantes Design den Komfort im Alltag revolutioniert, definiert modernes Wohnen immer wieder neu. DREO hat sich auf Luftkomfort und intelligente Küchenlösungen spezialisiert und das Vertrauen von über 20 Millionen Nutzern gewonnen. DREO ist stolz darauf, seit zwei Jahren in Folge* die Nummer 1 unter den Marken für Haushaltsventilatoren und Raumheizgeräte bei Amazon US und die Nummer 1 unter den Marken für Turmventilatoren in den USA** zu sein. Die Produkte von DREO sind bekannt für ihre außergewöhnliche Leistung, Energieeffizienz und nahtlose Smart-Home-Integration und bieten Haushalten auf der ganzen Welt sowohl Komfort als auch Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.DREO.com/

Folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/DREOHome

Folgen Sie uns auf Instagram:

https://www.instagram.com/DREO.home/

https://www.instagram.com/DREO.kitchen/

Folgen Sie uns auf TikTok: https://www.tiktok.com/@DREOhome

*Quelle: Ranking basierend auf Stackline-Daten für den Einzelhandelsumsatz von Haushaltsventilatoren und Raumheizgeräten bei Amazon US von Januar 2023 bis Januar 2025.

**Quelle: Circana, LLC, Retail Tracking Service, USA, Tower Fans, Dollar & Unit Sales, Januar – Dezember 2024

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845135/DREO_2026_CES.jpg