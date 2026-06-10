Dress for Success Worldwide 宣佈委任 Molly Fletcher 加入董事會

News provided by

Dress for Success Worldwide®

Jun 10, 2026, 09:28 ET

知名領導力專家、暢銷書作家及前體育經紀人，將帶來其數十年來在談判、表現提升及協助他人發揮全部潛能方面的豐富經驗。

紐約, 2026年6月10日 /美通社/ -- Dress for Success Worldwide 今日宣布，委任知名領導力專家、演講家、作家兼前體育經紀人 Molly Fletcher 加入其全球董事會。 Fletcher 在領導力、談判、策略制定及推動女性發展方面擁有豐富經驗，將有助支持並推展該組織的共同使命，讓全球女性實現經濟流動。

Dress for Success Worldwide 行政總裁 Joanie Bily 表示：「Molly 在協助個人及機構發揮全部潛能方面往績斐然，因而成為董事會的理想人選。 隨著未來工作模式持續演變，她在領導力、溝通及個人成長方面的專業知識，將在我們推進『北極星計劃』(Project North Star) 目標的過程中發揮重要作用，協助我們於 2030 年前接觸 200 萬名女性。 我們十分高興 Molly 能夠加入，帶來她的熱誠、洞見及影響力，讓我們在全球各地為女性拓展更多機會，進一步擴大組織使命的影響力。」

Continue Reading
Fletcher 表示：「Dress for Success 一直以來所代表的理念，正是我非常重視的價值：在女性人生的重要轉捩點給予支持，協助她們成長為理想中的自己。 我非常期待全力投入，與出色的董事會及團隊攜手合作。」
Fletcher 表示：「Dress for Success 一直以來所代表的理念，正是我非常重視的價值：在女性人生的重要轉捩點給予支持，協助她們成長為理想中的自己。 我非常期待全力投入，與出色的董事會及團隊攜手合作。」

Fletcher 獲廣泛譽為首批女性體育經紀人之一，亦是業界先驅。在其職業生涯中，她曾成功洽談總值超過 5 億美元的合約。 現時，她是炙手可熱的主講嘉賓、暢銷書作家，以及《財富》500 強企業、專業體育組織及各行各業領袖所信賴的顧問。

Fletcher 表示：「Dress for Success 一直以來所代表的理念，正是我非常重視的價值：在女性人生的重要轉捩點給予支持，協助她們成長為理想中的自己。 我非常期待全力投入，與出色的董事會及團隊攜手合作。」

隨著 Dress for Success Worldwide 推進其策略計劃，Fletcher 等新任董事會成員將有助提升組織的知名度、覆蓋範圍及影響力，進一步推廣其標誌性的 Success360 計劃模式，以及支持勞動力發展和經濟流動的全球工作。 作為全球性非牟利機構，Dress for Success Worldwide 已具備有利條件，繼續聚焦女性在未來職場的發展，並推動多項重點影響力計劃，包括創業、健康與福祉，以及金融知識與教育等範疇。

Fletcher 的委任亦配合 Dress for Success 持續優化其計劃及合作夥伴關係的策略，以更有效支援其遍布 16 個國家、由 130 個網絡成員組成的全球網絡，滿足不斷轉變的勞動市場需求。 全球董事會負責為組織提供策略建議及穩健管治，並支援其探索和拓展以下範疇：職場發展途徑、人工智能／創新、未來發展框架、組織能力、職業及勞動力發展資源，以及協助女性實現可持續經濟流動的全球倡議。

2026 年 2 月，Dress for Success 慶祝其「成功始於當下 (Success Starts Now)」品牌宣傳活動及全新品牌形象成功推出，以反映其全新計劃及合作夥伴關係，從而回應職場女性不斷轉變的需求。

關於 Dress for Success Worldwide

Dress for Success Worldwide 是推動全球女性職場發展的領先機構。 我們的使命是透過提供全球支援網絡、職場服飾，以及有助事業發展與成功所需的技能和工具，賦能女性實現經濟流動。 如欲了解更多有關 Dress for Success Worldwide 的資訊，請瀏覽：dressforsuccess.org。

Dress for Success Worldwide®

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Dress for Success Worldwide宣布Molly Fletcher加入董事会

Dress for Success Worldwide宣布Molly Fletcher加入董事会

Dress for Success Worldwide今日宣布，著名领导力专家、演说家、作家及前体育经纪人Molly Fletcher加入其全球董事会（Worldwide Board of...
Dress for Success Worldwide anuncia la designación de Molly Fletcher como miembro de la junta directiva

Dress for Success Worldwide anuncia la designación de Molly Fletcher como miembro de la junta directiva

El día de hoy, Dress for Success Worldwide anunció la designación de Molly Fletcher, reconocida experta en liderazgo, conferencista, autora y...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Human Resource & Workforce Management

Human Resource & Workforce Management

Asian American

Asian American

Aboriginal, First Nations & Native American

Aboriginal, First Nations & Native American

News Releases in Similar Topics