Dress for Success Worldwide 宣佈委任 Molly Fletcher 加入董事會

知名領導力專家、暢銷書作家及前體育經紀人，將帶來其數十年來在談判、表現提升及協助他人發揮全部潛能方面的豐富經驗。

紐約, 2026年6月10日 /美通社/ -- Dress for Success Worldwide 今日宣布，委任知名領導力專家、演講家、作家兼前體育經紀人 Molly Fletcher 加入其全球董事會。 Fletcher 在領導力、談判、策略制定及推動女性發展方面擁有豐富經驗，將有助支持並推展該組織的共同使命，讓全球女性實現經濟流動。

Dress for Success Worldwide 行政總裁 Joanie Bily 表示：「Molly 在協助個人及機構發揮全部潛能方面往績斐然，因而成為董事會的理想人選。 隨著未來工作模式持續演變，她在領導力、溝通及個人成長方面的專業知識，將在我們推進『北極星計劃』(Project North Star) 目標的過程中發揮重要作用，協助我們於 2030 年前接觸 200 萬名女性。 我們十分高興 Molly 能夠加入，帶來她的熱誠、洞見及影響力，讓我們在全球各地為女性拓展更多機會，進一步擴大組織使命的影響力。」

Fletcher 表示：「Dress for Success 一直以來所代表的理念，正是我非常重視的價值：在女性人生的重要轉捩點給予支持，協助她們成長為理想中的自己。 我非常期待全力投入，與出色的董事會及團隊攜手合作。」

Fletcher 獲廣泛譽為首批女性體育經紀人之一，亦是業界先驅。在其職業生涯中，她曾成功洽談總值超過 5 億美元的合約。 現時，她是炙手可熱的主講嘉賓、暢銷書作家，以及《財富》500 強企業、專業體育組織及各行各業領袖所信賴的顧問。

Fletcher 表示：「Dress for Success 一直以來所代表的理念，正是我非常重視的價值：在女性人生的重要轉捩點給予支持，協助她們成長為理想中的自己。 我非常期待全力投入，與出色的董事會及團隊攜手合作。」

隨著 Dress for Success Worldwide 推進其策略計劃，Fletcher 等新任董事會成員將有助提升組織的知名度、覆蓋範圍及影響力，進一步推廣其標誌性的 Success360 計劃模式，以及支持勞動力發展和經濟流動的全球工作。 作為全球性非牟利機構，Dress for Success Worldwide 已具備有利條件，繼續聚焦女性在未來職場的發展，並推動多項重點影響力計劃，包括創業、健康與福祉，以及金融知識與教育等範疇。

Fletcher 的委任亦配合 Dress for Success 持續優化其計劃及合作夥伴關係的策略，以更有效支援其遍布 16 個國家、由 130 個網絡成員組成的全球網絡，滿足不斷轉變的勞動市場需求。 全球董事會負責為組織提供策略建議及穩健管治，並支援其探索和拓展以下範疇：職場發展途徑、人工智能／創新、未來發展框架、組織能力、職業及勞動力發展資源，以及協助女性實現可持續經濟流動的全球倡議。

2026 年 2 月，Dress for Success 慶祝其「成功始於當下 (Success Starts Now)」品牌宣傳活動及全新品牌形象成功推出，以反映其全新計劃及合作夥伴關係，從而回應職場女性不斷轉變的需求。

關於 Dress for Success Worldwide

Dress for Success Worldwide 是推動全球女性職場發展的領先機構。 我們的使命是透過提供全球支援網絡、職場服飾，以及有助事業發展與成功所需的技能和工具，賦能女性實現經濟流動。 如欲了解更多有關 Dress for Success Worldwide 的資訊，請瀏覽：dressforsuccess.org。

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