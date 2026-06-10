Dress for Success Worldwide宣布Molly Fletcher加入董事会

这位著名领导力专家、畅销书作家、前体育经纪人，在谈判、绩效及赋能他人发挥全部潜能方面拥有数十年经验

纽约2026年6月10日 /美通社/ -- Dress for Success Worldwide今日宣布，著名领导力专家、演说家、作家及前体育经纪人Molly Fletcher加入其全球董事会（Worldwide Board of Directors）。Fletcher在领导力、谈判、战略及女性发展领域拥有丰富经验，将有助于支持并扩展该组织的共同使命：赋能全球女性实现经济独立。

Dress for Success Worldwide首席执行官Joanie Bily表示：“Molly在帮助个人和组织释放全部潜能方面成绩斐然，她的加入将为我们的董事会注入强劲力量。随着未来职场格局持续演变，她在领导力、沟通和个人成长领域的专业知识，将对我们推进Project North Star目标——到2030年触达200万女性——具有不可估量的价值。我们热烈欢迎Molly加入，期待她的热忱、洞察与影响力，将助力我们为全球女性拓展机遇，扩大使命的影响力。”

“Dress for Success has long stood for something I care deeply about: meeting women at a pivotal moment and helping them step into who they're becoming. I can't wait to roll up my sleeves and collaborate in partnership with an amazing Board and organization," said Fletcher.

Fletcher被广泛认为是首批女性体育经纪人之一及该行业的开拓者，其职业生涯中谈判的合同总额超过5亿美元。如今，她是一位备受追捧的主题演讲嘉宾、畅销书作家，还为《财富》500强公司、职业体育组织和各行业领导者提供专业咨询。

Fletcher表示：“Dress for Success长期以来奉行的理念与我深切关注的事业高度契合：在女性人生的关键时刻伸出援手，助力她们蜕变为理想中的自己。我已经迫不及待要投身其中，与这个优秀的董事会和组织并肩合作。”

随着Dress for Success Worldwide推进其战略计划，Fletcher等新任董事会成员将帮助提升其标志性Success360项目模式，以及全球劳动力发展与经济独立支持工作的知名度、覆盖面和影响力。这家全球性非营利组织已做好准备，继续聚焦职场女性的未来及其标志性影响力项目的关键领域，如创业、健康与福祉、财务素养与教育。

Fletcher的任命，契合Dress for Success不断优化项目和合作伙伴关系的举措，以更好地支持其全球16个国家130个网络成员不断变化的劳动力需求。全球董事会为该组织提供战略建议、强有力的治理，并支持其在职场路径、AI/创新、未来框架、组织能力、职业与劳动力发展资源以及帮助女性实现可持续经济独立的全球倡议等方面的探索与扩展。

2026年2月，Dress for Success成功启动了其Success Starts Now（成功始于此刻）品牌活动及新的视觉标识，以反映为满足职场女性不断变化的需求而推出的新项目与合作伙伴关系。

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关于Dress for Success Worldwide

Dress for Success Worldwide是推进职场女性发展的领先国际组织。我们的使命是通过构建全球支持网络、提供职场着装以及职业成功所需的技能和工具，赋能女性实现经济独立。如需了解更多关于Dress for Success Worldwide的信息，请访问dressforsuccess.org。

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