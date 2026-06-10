Dress for Success Worldwide anuncia la designación de Molly Fletcher como miembro de la junta directiva

Fletcher, una reconocida experta en liderazgo, autora de éxito y exagente deportiva, posee décadas de experiencia en negociación, desempeño y en facultar a las personas para que desarrollen todo su potencial.

NUEVA YORK, 10 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Dress for Success Worldwide anunció la designación de Molly Fletcher, reconocida experta en liderazgo, conferencista, autora y exagente deportiva, como miembro de la junta directiva de Worldwide. La vasta experiencia de Fletcher en liderazgo, negociación, estrategia y promoción del rol de la mujer contribuirá a apoyar y ampliar el propósito común de la organización de empoderar a las mujeres para que alcancen la movilidad económica en todo el mundo.

"La trayectoria de Molly en ayudar a personas y organizaciones a desarrollar todo su potencial la convierte en una incorporación excepcional a nuestra junta", expresó Joanie Bily, directora ejecutiva de Dress for Success Worldwide. "Mientras el futuro del trabajo sigue evolucionando, su experiencia en liderazgo, comunicación y desarrollo personal será muy valiosa conforme nos acercamos al objetivo de nuestro Proyecto North Star de llegar a 2 millones de mujeres para 2030. Para nosotros, es un placer enorme dar la bienvenida a Molly con su pasión, sus conocimientos y su influencia, a medida que ampliamos las oportunidades para mujeres de todo el mundo y potenciamos el impacto de nuestra misión".

En el transcurso de su carrera, Fletcher, con un amplio reconocimiento como agente deportiva y pionera en el sector, ha negociado contratos por un valor que supera los 500 millones de dólares. Actualmente, es una conferencista muy solicitada, autora de éxito y asesora de confianza de empresas de la lista Fortune 500, organizaciones deportivas y líderes de diversos sectores.

"Dress for Success siempre ha respaldado algo que es muy importante para mí: llegar a las mujeres en momentos decisivos y ayudarlas en su desarrollo. Estoy ansiosa por comenzar a colaborar con una junta y organización increíbles", afirmó Fletcher.

En tanto que Dress for Success Worldwide impulsa su plan estratégico, los nuevos miembros de la junta como Fletcher contribuirán a crear una mayor conciencia, así como a ampliar el alcance y el impacto tanto de su modelo exclusivo de programa Success360 como de sus iniciativas globales para apoyar el desarrollo de la fuerza laboral y la movilidad económica. La organización internacional sin fines de lucro está en condiciones de seguir centrándose en el futuro de las mujeres en el mercado laboral y en las áreas de programas de impacto distintivo clave como el emprendimiento, la salud y el bienestar, además de la educación y los conocimientos financieros.

La designación de Fletcher está en consonancia con los esfuerzos de Dress for Success de desarrollar programas y alianzas para responder mejor a las nuevas necesidades de la fuerza laboral de su red mundial integrada por 130 miembros en 16 países. La junta directiva de Worldwide proporciona asesoramiento estratégico, gobernanza sólida y apoyo a la exploración y expansión de la organización hacia trayectorias profesionales, IA e innovación, y marcos para el futuro, capacidad organizativa, recursos de desarrollo profesional y laboral, así como iniciativas globales que permitan a las mujeres lograr una movilidad económica sostenible.

En febrero de 2026, Dress for Success celebró la exitosa presentación de su campaña de marca "Success Starts Now" (El éxito comienza ahora) y su nueva identidad visual orientadas a reflejar los nuevos programas y colaboraciones para satisfacer las necesidades cambiantes de las mujeres en el mercado laboral.

Acerca de Dress for Success Worldwide

Dress for Success Worldwide es el principal recurso para el avance de la mujer en los centros de trabajo a nivel mundial. Nuestro propósito es empoderar a las mujeres para que logren la movilidad económica al proporcionarles una red de apoyo global, vestimenta laboral, así como habilidades profesionales y herramientas para el éxito. Para obtener más información acerca de Dress for Success Worldwide, visite dressforsuccess.org.

FUENTE Dress for Success Worldwide®