DRG lance un panel de tests innovants sur les lésions cérébrales traumatiques (TBI) au MEDLAB de Dubaï

MARBURG, Allemagne, 31 janvier 2025 /PRNewswire/ -- DRG Instruments GmbH ("DRG") est un développeur et fabricant de premier plan d'immunodosages depuis plus de 50 ans. La société crée une nouvelle division, DRG Neuroscience, qui présente sur le marché ses tests CLIA entièrement automatisés pour l'évaluation des suspicions de lésions cérébrales traumatiques (TBI) - les tests combinés GFAP et UCH-L1. Ces tests sont conçus pour être utilisés sur la plateforme automatisée CLIA de DRG , DxDATA™, permettant de mesurer les taux sanguins de GFAP et d'UCH-L1 en 30 minutes lorsque les échantillons de sérum des patients sont prélevés dans les 12 heures suivant une suspicion de lésion cérébrale traumatique. En permettant une évaluation rapide et précise des traumatismes crâniens, ces tests augmentent la probabilité d'un traitement immédiat et efficace tout en réduisant la nécessité de recourir à l'imagerie diagnostique par irradiation en cas de suspicion de traumatisme crânien.

"Nous sommes ravis d'apporter ces solutions TBI innovantes au marché mondial", a déclaré Joerg Schloesser, directeur général et vice-président de la division commerciale. "En tirant parti des tests automatisés et des délais d'exécution rapides, nous pouvons aider les professionnels de la santé à prendre des décisions plus rapides et mieux informées. Notre mission est de faire progresser les soins aux patients atteints de lésions cérébrales traumatiques dans le monde entier".

Les tests TBI de DRG sont marqués CE et ont été vérifiés pour répondre aux exigences du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre d'un laboratoire clinique et sont indiqués pour les patients âgés de 18 ans ou plus.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des tests dans votre région ou pour plus d'informations sur les tests TBI de DRG, veuillez contacter notre représentant commercial ou envoyer un courriel à [email protected].

DRG présentera également les tests TBI lors du prochain salon MEDLAB Middle East, qui se tiendra au Dubai World Trade Centre du 3 au 6 février (Hall 1, stand G50). L'équipe de développement de produits sera présente pour répondre à toutes les questions concernant les tests TBI.

À propos de DRG Instruments GmbH

DRG Instruments GmbH a été créée en 1973 et est basée à Marburg. Depuis 1990, DRG Instruments développe et fabrique des immunodosages innovants, à la fois pour des applications de routine et de recherche, avec des partenaires de distribution dans plus de 120 pays. DRG est également le fabricant du DRG:HYBRiD-XL®, un analyseur entièrement automatisé pour les immunoessais et la chimie clinique. DRG est une entreprise certifiée ISO 13485 et opère conformément au règlement sur le système de qualité 21 CFR 820 de la FDA. Pour en savoir plus, visitez https://www.drg-diagnostics.de/, ou suivez-nous sur LinkedIn,

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2610169/DRG_NEUROSCIENCE_CMYK_Logo.jpg