DRG stellt auf der MEDLAB in Dubai ein innovatives Testpanel für traumatische Hirnverletzungen (TBI) vor

MARBURG, Deutschland, 31. Januar 2025 /PRNewswire/ -- DRG Instruments GmbH ("DRG") ist seit über 50 Jahren ein führender Entwickler und Hersteller von Immunoassays. Das Unternehmen gründet einen neuen Geschäftsbereich, DRG Neuroscience, und der neue Geschäftsbereich präsentiert auf dem Markt seine vollautomatischen CLIA-Tests für die Bewertung des Verdachts auf eine traumatische Hirnverletzung (TBI) - die GFAP und UCH-L1 combo Tests. Diese Tests sind für die Verwendung auf der automatisierten CLIA-Plattform von DRG, DxDATA™, konzipiert und ermöglichen die Messung der GFAP- und UCH-L1-Blutspiegel innerhalb von 30 Minuten, wenn die Serumproben der Patienten innerhalb von 12 Stunden nach einer vermuteten traumatischen Hirnverletzung entnommen werden. Da diese Tests eine schnelle und genaue Beurteilung von Schädel-Hirn-Traumata ermöglichen, erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit einer sofortigen und wirksamen Behandlung und verringern gleichzeitig den Bedarf an strahlungsbasierter diagnostischer Bildgebung bei Verdacht auf Schädel-Hirn-Traumata.

"Wir freuen uns, diese innovativen TBI-Lösungen auf den globalen Markt zu bringen", sagte Joerg Schloesser, Managing Director und VP of Commercial. "Indem wir automatisierte Tests und schnelle Durchlaufzeiten nutzen, können wir medizinischen Fachkräften helfen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Unser Ziel ist es, die Patientenversorgung für Menschen mit traumatischen Hirnverletzungen weltweit zu verbessern."

Die TBI-Tests von DRG sind CE-gekennzeichnet und erfüllen nachweislich die Anforderungen des CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Sie sind für die Verwendung in einer klinischen Laborumgebung bestimmt und für Patienten ab 18 Jahren indiziert.

Wenn Sie mehr über die Verfügbarkeit der Tests in Ihrer Region erfahren möchten oder weitere Informationen über die TBI-Tests von DRG wünschen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie eine E-Mail an [email protected].

DRG wird die TBI-Tests auch auf der kommenden MEDLAB Middle East vorstellen, die vom 3. bis 6. Februar im Dubai World Trade Centre stattfindet (Halle 1, Stand G50). Das Produktentwicklungsteam wird vor Ort sein, um alle Fragen zu den TBI-Tests zu beantworten.

Über DRG Instruments GmbH

DRG Instruments GmbH, wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Marburg. Seit 1990 entwickelt und produziert DRG Instruments innovative Immunoassays, sowohl für Routine- als auch für Forschungsanwendungen, und hat Vertriebspartner in über 120 Ländern. DRG ist auch Hersteller des DRG:HYBRiD-XL®, einem vollautomatischen Analysegerät für Immunoassays und klinische Chemie. DRG ist ein ISO 13485-zertifiziertes Unternehmen und arbeitet in Übereinstimmung mit der FDA 21 CFR 820 Quality System Regulation. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.drg-diagnostics.de/, oder folgen Sie uns auf LinkedIn,

