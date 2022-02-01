Drillmec SpA и власти индийской Теланганы подписали меморандум о взаимопонимании

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Megha Engineering & Infrastructures Limited (MEIL)

Feb 01, 2022, 01:22 ET

ХАЙДАРАБАД (Индия), 1 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Drillmec SpA, являющаяся дочерней компанией международного многопрофильного конгломерата MEIL, чей главный офис расположен в Хайдарабаде, создаст свой производственный центр мирового уровня в штате Телангана.

В рамках проекта ведущий мировой производитель нефтяных буровых установок Drillmec SpA планирует инвестировать свыше 200 млн долл. США. На базе нового производственного центра также будут проводиться научные исследования и разработки, а эксперты Центра передового опыта займутся обучением персонала. 

Mr. Simone Trevisani, CEO, Drillmec SpA and Mr Jayesh Ranjan, IAS, Principal Secretary to TS Govt, exchanging the signed MoU
Mr. Simone Trevisani, CEO, Drillmec SpA and Mr Jayesh Ranjan, IAS, Principal Secretary to TS Govt, exchanging the signed MoU

Компания Drillmec и Министерство промышленности и торговли правительства штата Телангана подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания международного хаба Drillmec для производства нефтяных буровых установок и сопутствующего оборудования. 

Генеральный директор компании Drillmec SpA Симоне Тревизани (Simone Trevisani) заявил следующее: «Мы рассматриваем возможность инвестирования в производство водородного топлива в Индии. Было изучено множество предложений из разных стран, но наш выбор пал на индийский штат Телангана — местные власти проводят прогрессивную промышленную политику и обеспечивают благоприятный климат для инвесторов. Наш новый производственный центр создаст рабочие места примерно для 2,5 тыс. человек». 

Компания Drillmec SpA занимает лидирующие позиции на мировом рынке в качестве разработчика, производителя и поставщика буровых и ремонтных установок для проведения наземных и морских работ, а также широкого ассортимента запасных частей для бурового оборудования. Drillmec имеет репутацию надежной компании: ею уже было поставлено около 600 буровых установок, разработаны инновационные проекты. Кроме того, компания получила международные патенты. 

Выступая по этому случаю, министр промышленности г-н Кей Ти Рамарао (K T Ramarao) отметил: «Мы рады, что компания Drillmec приняла решение создать свой производственный центр в Хайдарабаде. Уже приняты решения по выделению земельного участка и списку налоговых льгот. Мы рассчитываем, что Drillmec перенесет в Телангану производство всей экосистемы буровых установок». 

Глава компании Drillmec International Ума Махешвар Редди (Uma Maheshwar Reddy) прокомментировал подписание меморандума следующим образом: «Подписанный документ — это всего лишь первый шаг к созданию производственного центра международного уровня в Хайдарабаде. У нас уже появился заказ на общую сумму один млрд долл. США». 

Информация о компании Drillmec:  

Компания Drillmec является ведущим производителем оригинального оборудования (OEM) для проведения наземных буровых работ. К услугам клиентов компании наземные буровые установки грузоподъемностью от 60 метрических тонн (66 коротких тонн) до 907 метрических тонн (999 коротких тонн), в том числе обычные буровые установки с поворотным подъемником или основанием типа рогатки, передвижные установки, автоматические гидравлические установки, серия установок HH и нетрадиционные варианты погружных установок (STRIKER-800®). Наземные буровые установки Drillmec предназначены для работы в суровых климатических условиях и способны выполнять самые сложные программы бурения.

Логотип: https://mma.prnewswire.com/media/1519892/MEIL_LOGO.jpg 

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1736813/Drillmec_MoU.jpg

SOURCE Megha Engineering & Infrastructures Limited (MEIL)

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