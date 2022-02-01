Drillmec SpA и власти индийской Теланганы подписали меморандум о взаимопонимании

Компания Drillmec и Министерство промышленности и торговли правительства штата Телангана подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания международного хаба Drillmec для производства нефтяных буровых установок и сопутствующего оборудования.

Генеральный директор компании Drillmec SpA Симоне Тревизани (Simone Trevisani) заявил следующее: «Мы рассматриваем возможность инвестирования в производство водородного топлива в Индии. Было изучено множество предложений из разных стран, но наш выбор пал на индийский штат Телангана — местные власти проводят прогрессивную промышленную политику и обеспечивают благоприятный климат для инвесторов. Наш новый производственный центр создаст рабочие места примерно для 2,5 тыс. человек».

Компания Drillmec SpA занимает лидирующие позиции на мировом рынке в качестве разработчика, производителя и поставщика буровых и ремонтных установок для проведения наземных и морских работ, а также широкого ассортимента запасных частей для бурового оборудования. Drillmec имеет репутацию надежной компании: ею уже было поставлено около 600 буровых установок, разработаны инновационные проекты. Кроме того, компания получила международные патенты.

Выступая по этому случаю, министр промышленности г-н Кей Ти Рамарао (K T Ramarao) отметил: «Мы рады, что компания Drillmec приняла решение создать свой производственный центр в Хайдарабаде. Уже приняты решения по выделению земельного участка и списку налоговых льгот. Мы рассчитываем, что Drillmec перенесет в Телангану производство всей экосистемы буровых установок».

Глава компании Drillmec International Ума Махешвар Редди (Uma Maheshwar Reddy) прокомментировал подписание меморандума следующим образом: «Подписанный документ — это всего лишь первый шаг к созданию производственного центра международного уровня в Хайдарабаде. У нас уже появился заказ на общую сумму один млрд долл. США».

Информация о компании Drillmec:

Компания Drillmec является ведущим производителем оригинального оборудования (OEM) для проведения наземных буровых работ. К услугам клиентов компании наземные буровые установки грузоподъемностью от 60 метрических тонн (66 коротких тонн) до 907 метрических тонн (999 коротких тонн), в том числе обычные буровые установки с поворотным подъемником или основанием типа рогатки, передвижные установки, автоматические гидравлические установки, серия установок HH и нетрадиционные варианты погружных установок (STRIKER-800®). Наземные буровые установки Drillmec предназначены для работы в суровых климатических условиях и способны выполнять самые сложные программы бурения.

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Фото: https://mma.prnewswire.com/media/1736813/Drillmec_MoU.jpg

SOURCE Megha Engineering & Infrastructures Limited (MEIL)