Drillmec SpA unterzeichnet Absichtserklärung mit der Regierung von Telangana in Indien

Eine Absichtserklärung für die Errichtung des Drillmec International Hub für die Herstellung von Ölplattformen und Zusatzausrüstung in Telangana wurde kürzlich mit dem Ministerium für Industrie und Handel der Regierung von Telangana unterzeichnet.

Simone Trevisani, der CEO von Drillmec SpA, sagte: „Wir sind an zukünftigen Investitionen in das Wasserstoffprojekt in Indien interessiert. Nach Prüfung zahlreicher Angebote aus verschiedenen Ländern haben wir uns für Telangana, Indien, entschieden, da der Bundesstaat eine fortschrittliche Industriepolitik hat und investorenfreundlich ist. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Fertigungsstandort Arbeitsplätze für rund 2.500 Menschen schafft."

Drillmec SpA ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Bohr- und Work-over-Anlagen für Onshore- und Offshore-Anwendungen sowie einer breiten Palette von Ersatzteilen für Bohrausrüstungen. Drillmec genießt weltweit einen Ruf für Zuverlässigkeit. Das Unternehmen hat nahezu 600 Bohranlagen ausgeliefert, innovative Designs entwickelt und weltweite Patente erworben.

Zu diesem Anlass äußerte sich Industrieminister K. T. Ramarao: „Wir begrüßen die Ansiedlung der Produktionsstätte von Drillmec in Hyderabad. Wir werden das Land und die steuerlichen Anreize so bald wie möglich zur Verfügung stellen. Wir haben Drillmec darum gebeten, das ganze Bohrgeräte-Ökosystem in Telangana anzusiedeln."

Uma Maheshwar Reddy, der CEO von Drillmec International, sagte: „Diese Absichtserklärung ist die erste Etappe. Ein internationales Produktionszentrum wird in Hyderabad entstehen. Es wird den Anforderungen des weltweiten Marktes gerecht werden. In unserem Auftragsbuch haben wir bereits Aufträge für $1 Mrd."

Drillmec ist ein führender OEM (Erstausrüster) für Bohranlagen an Land. Das Portfolio an Onshore-Bohranlagen umfasst Bohranlagen mit einer Hakenlast von 60 Tonnen (66 Kurztonnen) bis 907 Tonnen (999 Kurztonnen), darunter konventionelle Bohranlagen mit Schwenk- oder Schleuderantrieb, mobile Anlagen, automatische Hydraulikanlagen, die HH-Serie und unkonventionelle Bohranlagen wie die STRIKER-800®. Die landgestützten Bohranlagen von Drillmec sind für den Einsatz unter rauen klimatischen Bedingungen und Umgebungen geeignet und können die anspruchsvollsten Bohrprogramme der Kunden bewältigen.

