Drillmec SpA podpisało Protokół ustaleń z rządem indyjskiego stanu Telangana

Drillmec zawarło z Departamentem Przemysłu i Handlu rządu stanu Telangana Protokół ustaleń (ang. MoU) dotyczące powołania do życia Międzynarodowego Hubu Drillmec, w którym produkowane będą urządzenia wiertnicze i akcesoria do nich.

Simone Trevisani, dyrektor generalny Drillmec SpA powiedział: „jesteśmy zainteresowani zainwestowaniem w przyszłości w projekt ogniw wodorowych, który będzie realizowany na terytorium Indii. Po przeanalizowaniu wielu ofert z różnych państw wybraliśmy indyjski stan Telangana ze względu na panującą w nim politykę przemysłową i otoczenie sprzyjające inwestorom. Zadbamy o to, aby przedmiotowy hub produkcyjny oferował możliwość zatrudnienia około 2500 osób".

Drillmec SpA to światowy lider w projektowaniu, produkcji i dostawach urządzeń wiertniczych oraz wiertnic do stosowania na przybrzeżnych i morskich platformach wiertniczych, a także szerokiej gamy części zamiennych do urządzeń wiertniczych. Drillmec cieszy się światową renomą ze względu na niezawodność. Drillmec wykonał niemal 600 instalacji wiertniczych, stworzył innowacyjne projekty i uzyskał światowe patenty.

Wypowiadając się z tej okazji K.T. Ramarao, minister przemysłu, powiedział: „cieszymy się, że Drillmec uruchomi zakład produkcyjny w Hyderabad. Jak tylko będzie to możliwe, przekażemy spółce teren pod tę inwestycję oraz pakiet zachęt podatkowych. Poprosiliśmy Drillmec o zorganizowanie w Telangana całego ekosystemu wiertniczego".

Uma Maheshwar Reddy, dyrektor generalny Drillmec International powiedział: „podpisany Protokół ustaleń to pierwszy krok ku stworzeniu hubu produkcyjnego w Hyderabad. Zaspokoi on potrzeby rynku światowego. Mamy już zamówienia o wartości 1 mld USD".

Drillmec to czołowy producent OEM przybrzeżnych platform wiertniczych. W ofercie urządzeń wiertniczych znajdują się urządzenia wyciągnikowe o udźwigu od 60 ton metrycznych (66 ton amerykańskich) do 907 ton metrycznych (999 amerykańskich), w tym wiertnice konwencjonalne, z kanałem załadunkowym i wyrzutowym, wiertnice mobilne, automatyczne wiertnice hydrauliczne, wiertnice serii HH oraz wiertnice niekonwencjonalne, na przykład STRIKER-800®. Wiertnice naziemne Drillmec pracują w ekstremalnych warunkach klimatycznych oraz środowiskach i mogą być wykorzystywane w realizacji nawet najbardziej wymagających programów wiertniczych.

