DroneShield baut europäische Präsenz aus, um die steigende Nachfrage nach Lösungen zur Drohnenabwehr zu decken

SYDNEY, 30. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- DroneShield (ASX:DRO), ein weltweit führender Anbieter von Drohnenabwehrsystemen (C-UAS), gibt die Ausweitung seiner europäischen Präsenz bekannt, um den steigenden Bedarf an fortschrittlichen Technologien zur Drohnenabwehr in der Region zu decken. DroneShield hat strategisch ein Team von C-UAS-Experten ernannt und eine starke Präsenz sowohl in Dänemark als auch in Deutschland aufgebaut, zusammen mit einem Netzwerk von erfahrenen Vertriebspartnern in ganz Europa.

Diese Expansion wird von einem erfahrenen Team europäischer Experten geleitet, darunter Hans Hoyer, Asger Hviid, Oleksiy Prymin und Red McClintok. Jeder von ihnen bringt fundierte Branchenkenntnisse und Sprachkenntnisse in Englisch, Deutsch, Ukrainisch, Französisch und Skandinavisch mit. Das Team ist gut gerüstet, um Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Wirtschaft mit lokalem Support und maßgeschneiderten Lösungen zur Drohnenabwehr zu versorgen.

Die Expansion erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Europa zunehmend durch Drohnenaktivitäten in den Bereichen Militär, kritische Infrastruktur und Regierung bedroht wird. Die bewährten Lösungen von DroneShield werden weltweit eingesetzt, um diese sich entwickelnden Bedrohungen zu bekämpfen, und das europäische Team des Unternehmens wird Kunden und Partner in der Region sofort und vor Ort unterstützen.

Hans Hoyer, Sales Director von DroneShield, erklärte: „Wir wissen, wie wichtig die Nähe zu unseren Kunden ist und sind bestrebt, ihnen maßgeschneiderte Lösungen für ihre besonderen Herausforderungen zu bieten. Wir verpflichten uns zur Bereitstellung von unübertroffenem Know-how und Service, ob für Spezialeinheiten, Festinstallationen oder mobile Lösungen."

Während des gesamten Jahres 2024 hat das europäische Team von DroneShield aktiv mit den Verteidigungs- und Sicherheitssektoren des Kontinents zusammengearbeitet und an hochkarätigen Branchenevents teilgenommen, um schnell einsatzbereite C-UAS-Erkennungs- und Abwehrlösungen vorzustellen. „Bei unserer Teilnahme an diesen wichtigen Veranstaltungen geht es nicht nur um die Präsentation von Produkten, sondern auch darum, die Geschwindigkeit hervorzuheben, mit der wir umsetzbare, reale Lösungen anbieten können", so Hoyer. „Wir bringen ein neues Maß an Bereitschaft mit und stellen sicher, dass unsere Kunden auf DroneShield zählen können, wenn es um den schnellen, effektiven Einsatz von maßgeschneiderten C-UAS-Lösungen geht."

Das europäische Team bietet umfassenden lokalen Support, einschließlich Produktvorführungen, Installationen und laufender Wartung. Mit der Unterstützung des globalen Hauptsitzes von DroneShield in Sydney, Australien, und des US-Hauptsitzes in Warrenton, Virginia, bietet die europäische Niederlassung schnelle Reaktion und persönliche Unterstützung für jeden Kunden.

Oleg Vornik, CEO von DroneShield, kommentierte: „Unsere erweiterte europäische Präsenz stärkt unsere Fähigkeit, fortschrittliche Lösungen zur Drohnenabwehr auf dem gesamten Kontinent anzubieten. Wir bieten nicht nur Spitzentechnologie, sondern auch praktische Unterstützung, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die effektivsten Lösungen für ihre Sicherheitsanforderungen erhalten."

