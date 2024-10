DroneShield étend sa présence en Europe pour répondre à la demande croissante de solutions de lutte contre les drones

SYDNEY, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- DroneShield (ASX:DRO), un leader mondial de systèmes de lutte antidrones (C-UAS), annonce l'expansion de sa présence en Europe pour répondre au besoin croissant de technologies avancées de lutte contre les drones dans la région. DroneShield a stratégiquement nommé une équipe d'experts C-UAS, établissant une forte présence à la fois au Danemark et en Allemagne, parallèlement à son réseau de partenaires commerciaux expérimentés dans l'ensemble de l'Europe.

Cette expansion est dirigée par une équipe chevronnée d'experts européens, dont Hans Hoyer, Asger Hviid, Oleksiy Prymin et Red McClintok. Chacun d'entre eux possède une grande expertise du secteur et maîtrise des langues telles que l'anglais, l'allemand, l'ukrainien, le français et les langues scandinaves. L'équipe est bien équipée pour fournir aux clients des secteurs de la défense, de la sécurité et du commerce un soutien local et des solutions personnalisées de lutte contre les drones.

Cette expansion intervient à un moment crucial, car l'Europe est confrontée à des menaces croissantes liées aux activités de drones malveillants dans les secteurs militaire, des infrastructures critiques et administratif. Les solutions éprouvées de DroneShield sont déployées dans le monde entier pour lutter contre ces menaces en constante évolution, et l'équipe européenne de la société fournira une assistance immédiate et sur le terrain aux clients et partenaires de la région.

Hans Hoyer, directeur des ventes de DroneShield, a déclaré : « Nous comprenons l'importance de la proximité du support pour nos clients et nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure qui répondent à leurs défis uniques. Qu'il s'agisse de forces spéciales, d'installations fixes ou de solutions mobiles, nous nous engageons à fournir à une expertise et un service inégalés. »

Tout au long de l'année 2024, l'équipe européenne de DroneShield s'est activement engagée auprès des secteurs de la défense et de la sécurité du continent, en participant à des événements industriels de premier plan pour présenter des solutions de détection et de neutralisation des C-UAS rapidement déployables. « Notre participation à ces événements clés ne consiste pas seulement à présenter des produits, mais aussi à mettre en évidence la rapidité avec laquelle nous pouvons fournir des solutions pratiques et concrètes », a expliqué M. Hoyer. « Nous apportons un nouveau niveau de préparation, garantissant que nos clients peuvent compter sur DroneShield pour le déploiement rapide et efficace de solutions C-UAS sur mesure. »

L'équipe européenne fournit une assistance locale complète, y compris des démonstrations de produits, des installations et une maintenance continue. Avec le soutien du siège mondial de DroneShield à Sydney, en Australie et de son siège américain à Warrenton, en Virginie, les opérations européennes offrent une réponse rapide et une assistance personnalisée à chaque client.

Oleg Vornik, PDG de DroneShield, a ajouté : « L'extension de notre présence en Europe renforce notre capacité à fournir des solutions avancées de lutte contre les drones sur l'ensemble du continent. Nous ne nous contentons pas d'offrir une technologie de pointe, mais nous fournissons également une assistance pratique afin que nos clients bénéficient des solutions les plus efficaces pour répondre à leurs besoins en matière de sécurité. »

