DRUID AI inaugure une nouvelle ère d'agents d'IA avec le lancement de DRUID Conductor, qui permet aux entreprises de créer et d'orchestrer des agents d'IA autonomes

NEW YORK, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- DRUID AI, un chef de file mondial des solutions d'IA conversationnelle et agentique, a annoncé aujourd'hui le lancement de DRUID Conductor lors de sa troisième conférence client annuelle Symbiosis. DRUID Conductor est un agent d'IA avancé conçu pour unifier et orchestrer tous les différents agents avec lesquels un employé interagit, quel que soit le système qui crée ou gère l'agent. Cette innovation simplifie la gestion de plusieurs agents et fournit une interface unique que les employés peuvent utiliser dans le cadre de leur travail quotidien.

DRUID Conductor permet également aux employés de créer de nouveaux agents d'IA à la volée grâce à un générateur de solutions d'intelligence artificielle convivial. Préchargée avec les meilleures pratiques de processus commerciaux, de compétences spécialisées et de connaissances spécifiques à l'entreprise, la plateforme permet aux employés de créer instantanément des agents spécialisés et autonomes en conversant simplement avec DRUID. En outre, grâce à DRUID QA Agent, les entreprises peuvent tester les agents d'IA nouvellement créés avant de les déployer et surveiller les agents existants pour s'assurer qu'ils sont exacts et qu'ils fonctionnent comme prévu.

Contrairement à d'autres agents sur le marché, DRUID Conductor s'intègre de manière transparente, apprend et s'appuie sur des solutions d'entreprise existantes telles que Microsoft Copilot et Salesforce Einstein, offrant une expérience d'agent unifiée qui améliore les fonctionnalités d'IA à l'échelle de l'entreprise.

Avec DRUID Conductor, les entreprises en contact avec la clientèle peuvent dialoguer avec leurs clients de manière autonome, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur plusieurs canaux, en utilisant un langage naturel et conversationnel. Les agents autonomes d'IA de DRUID fournissent des réponses rapides et précises fondées sur des connaissances fiables, atteignant une précision de 95 %. La plateforme permet également aux entreprises de mettre en place des garde-fous clairs qui font remonter les problèmes aux employés humains lorsque cela est nécessaire.

« La mission de DRUID est de permettre aux entreprises d'automatiser et d'évoluer rapidement en leur permettant de créer à la volée un nombre illimité d'employés virtuels experts, sous la forme d'agents d'IA », a déclaré Liviu Dragan, cofondateur et PDG de DRUID AI. « Avec DRUID Conductor, les entreprises peuvent désormais créer sans effort de nouveaux flux de travail qui leur permettent de gagner du temps et de générer des revenus. Forts d'une expérience de plus de dix ans, les clients qui utilisent notre cadre agentique ont constaté une augmentation de 30 % de la satisfaction de la clientèle et ont automatisé jusqu'à 80 % de fonctions commerciales spécifiques. »

DRUID AI est fière d'annoncer DRUID Conductor comme la première de plusieurs innovations et capacités d'IA agentique dévoilées lors de la conférence Symbiosis. Pour en savoir plus, consultez le site druidai.com.