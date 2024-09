DRUID AI nommé Star Performer et Major Contender dans l'évaluation PEAK Matrix® 2024 Conversational AI Products d'Everest Group

La plateforme d'IA conversationnelle est récompensée pour sa croissance significative et son innovation

NEW YORK, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- DRUID AI, un chef de file mondial des solutions d'IA conversationnelle, annonce ce jour son inclusion en tant que Star Performer et Major Contender dans l'évaluation PEAK Matrix® des produits d'IA conversationnelle 2024 par Everest Group. C'est la deuxième année consécutive que DRUID AI est reconnu pour sa croissance exceptionnelle et son innovation dans le domaine de l'IA conversationnelle.

Everest Group est une société de recherche de premier plan qui fournit des informations stratégiques. Dans cette étude, Everest Group a présenté une évaluation de 25 fournisseurs de technologies d'IA conversationnelle au moyen d'une matrice complète qui évalue et classe les fournisseurs en fonction de leurs capacités de produits et de leur offre plus large sur le marché.

Alors que 9 entreprises sur 10 se tournent vers l'IA pour obtenir un avantage concurrentiel, la plateforme d'IA conversationnelle multicanal et omni-source de données de DRUID AI libère la puissance des données d'une organisation et les rend accessibles et utiles à n'importe quel utilisateur.

« DRUID AI est honoré d'être reconnu par Everest Group pour ses solutions d'IA conversationnelle et cela témoigne que notre plateforme fait de la promesse de l'IA générative une réalité », déclare Liviu Dragan, cofondateur et CEO, DRUID AI. « En tant que fournisseur privilégié des initiatives d'IA et de transformation numérique pour les entreprises du Fortune 500, nous sommes fiers de permettre aux entreprises d'augmenter à la fois leurs revenus et leur efficacité opérationnelle grâce à l'automatisation de l'IA. »

Qu'il s'agisse de soutenir les employés par le biais d'un service d'assistance informatique et d'une automatisation des RH ou de fournir une assistance personnalisée 24/7 aux clients, DRUID AI adapte chaque conversation grâce à des réponses très précises et contextuelles. Quelle que soit l'étape à laquelle se trouve une organisation dans son parcours en matière d'IA, DRUID AI rend le déploiement de l'IA conversationnelle intuitif, sécurisé et pertinent pour chaque organisation.

Pour en savoir plus sur les offres et les capacités de DRUID AI, visitez druidai.com.

À propos de DRUID AI

DRUID AI est une plateforme de bout en bout pour la création, le déploiement et la mise à l'échelle d'applications professionnelles conversationnelles optimisées par l'IA, conçues pour offrir une productivité de niveau supérieur aux employés et une expérience client totale de la manière la plus intuitive qui soit. Agissant comme une couche frontale pour toutes les opérations numériques, DRUID unifie et améliore le paysage technologique existant tout en atténuant la fatigue des applications. Depuis 2018, DRUID travaille activement à sa mission de fournir à chaque employé un assistant virtuel intelligent, en établissant un vaste réseau de plus de 160 partenaires et en servant plus de 300 clients dans le monde entier.