DRUID AI wird in der PEAK Matrix®-Bewertung der Everest Group für Conversational KI-Produkte 2024 als Star Performer und Hauptanwärter ausgezeichnet

Conversational KI-Plattform wird für ihr signifikantes Wachstum und ihre Innovation unter den Wettbewerbern ausgezeichnet

NEW YORK, 10. September 2024 /PRNewswire/ – DRUID AI, ein weltweit führender Anbieter von KI-Lösungen, gab heute seine Aufnahme als Star Performer und Hauptanwärter in die PEAK Matrix®-Bewertung der Everest Group für KI-Produkte im Jahr 2024 bekannt. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem DRUID AI für sein außergewöhnliches Wachstum und seine Innovationen im Bereich der Conversational KI ausgezeichnet wurde.

Die Everest Group ist ein führendes Forschungsunternehmen, das strategische Erkenntnisse liefert. In dieser Studie hat die Everest Group eine Bewertung von 25 Anbietern von Conversational KI-Technologien anhand einer umfassenden Matrix vorgelegt, die die Anbieter im Hinblick auf ihre Produktfähigkeiten und das breitere Marktangebot bewertet und kategorisiert.

9 von 10 Unternehmen setzen auf KI, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die kanalübergreifende Conversational KI-Plattform von DRUID AI macht die Daten eines Unternehmens für jeden Nutzer zugänglich und nutzbar.

„DRUID AI fühlt sich geehrt, dass die Everest Group unsere Conversational KI-Lösungen auszeichnet. Es ist ein Beweis dafür, dass unsere Plattform das Versprechen von Gen AI schon heute Realität werden lässt", sagte Liviu Dragan, Mitbegründer und CEO von DRUID AI. „Als führender Anbieter von KI- und digitalen Transformationsinitiativen für Fortune-500-Unternehmen sind wir stolz darauf, dass wir es Unternehmen ermöglichen, durch KI-Automatisierung sowohl ihren Umsatz als auch ihre betriebliche Effizienz zu steigern."

Von der Unterstützung von Mitarbeitern durch IT-Helpdesk- und HR-Automatisierung bis hin zur Bereitstellung von personalisiertem 24/7-Support für Kunden – DRUID AI schneidet jedes Gespräch mit hochpräzisen und kontextbezogenen Antworten zu. Unabhängig davon, wo ein Unternehmen auf seiner KI-Reise steht, macht DRUID AI den Einsatz von Conversational KI für jedes Unternehmen intuitiv, sicher und wirkungsvoll.

Um mehr über die Angebote und Fähigkeiten von DRUID AI zu erfahren, besuchen Sie druidai.com.

Information zu DRUID AI

DRUID AI ist eine End-to-End-Plattform für die Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von KI-gesteuerten Conversational Business Anwendungen, die darauf ausgelegt sind, die Produktivität der Mitarbeiter und das Kundenerlebnis auf intuitive Art und Weise zu verbessern. Als Frontlayer für alle digitalen Vorgänge vereinheitlicht und verbessert DRUID die bestehende Technologielandschaft und mindert gleichzeitig die App-Müdigkeit. Seit 2018 hat DRUID aktiv an seiner Vision gearbeitet, jedem Mitarbeiter einen intelligenten virtuellen Assistenten zur Verfügung zu stellen, ein umfangreiches Netzwerk von über 160 Partnern aufgebaut und über 300 Kunden weltweit betreut.