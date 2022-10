Dstny erkend als toonaangevende Europese UCaaS-aanbieder

In hun nieuwe 2022 UCaaS Frost Radar™-rapport bevestigt en versterkt Frost & Sullivan de positie van Dstny als een van de topleiders

BRUSSEL, 7 oktober 2022 /PRNewswire/ -- De Frost Radar is een sectorale analyse die de Europese Hosted IP Telephony en UCaaS-markt onder de loep neemt. Uit een bestand van meer dan 120 Europese industriële deelnemers hebben de sectoranalisten in het rapport 22 leiders op het gebied van groei en innovatie geïdentificeerd.

Frost Radar 2022

"Dstny veroorzaakt opschudding in de Europese markt van cloud unified communications as a service door de status quo van traditioneel monolithische zakelijke communicatiepraktijken te doorbreken. De wereld onderging recent een aanzienlijke verandering en bedrijfsleiders zien in dat het noodzakelijk is om snel te kunnen schakelen. Dstny richt zich dan ook op het leveren van mobile-first oplossingen die organisaties in staat stellen effectief in te spelen op de veranderende eisen van de klant", aldus Robert Arnold, Industry Director - Connected Work Research bij Frost & Sullivan.

Het 2022 Frost & Sullivan UCaaS Radar-rapport benadrukt verschillende belangrijke sterke punten voor Dstny, waaronder:

Eigen platform en technologieën binnen Business Communications, Business Analytics, Customer Engagement en Business Integrations.

Verbeterd portfolio met omnichannel conversational AI en vereenvoudigde integraties met derden.

De native mobiele UCaaS als een van de belangrijkste differentiators.

De inherent uitstekende positionering en snelle groei; organisch, met dienstverleners en gekoppeld aan een ambitieuze M&A-strategie.

Een toonaangevende pan-Europese UCaaS-aanbieder

Het Frost & Sullivan-rapport benadrukt de sterke positie van Dstny om snel te schalen en extra marktaandeel te winnen als een van de toonaangevende pan-Europese UCaaS-aanbieders. Een mobile-first aanpak kan Dstny positioneren als de favoriete wholesale-partner voor Europese telecomoperators die meer wendbaarheid willen en hun 5G-netwerken willen benutten om een concurrentievoordeel uit te bouwen op de UCaaS-markt, aldus het rapport.

"Dat Dstny een van de weinige spelers is die hun innovatierangschikking verbetert ten opzichte van 2021, is sprekend voor de voortdurend toenemende verwachtingen van de klant waarmee onze sector te maken heeft. Het verheugt ons dat onze inspanningen om technologieën samen te brengen, het innovatietempo op te drijven en het dagelijks leven van mensen te vereenvoudigen, worden erkend", zegt Johan Dalstrom, CPO bij Dstny.

Download het rapport op www.dstny.com









Over Dstny

Dstny is een toonaangevende Europese leverancier van cloudgebaseerde bedrijfscommunicatie. Het bedrijf wil het dagelijks leven van meer dan 3 miljoen Dstny Powered-gebruikers vereenvoudigen: de interactieve tools in Business Communications worden as-a-service geleverd en brengen werknemers en klanten samen in alle communicatieformaten (spraak, video, chat en andere).

De Dstny-hulpmiddelen zijn van nature mobile-first, ter plaatse aanpasbaar, gemakkelijk te gebruiken en te integreren, voor bedrijven, partners en dienstverleners. Door innovatieve technologie te combineren met nauwe relaties met partners en dienstverleners, en met sterke lokale teams, kan Dstny de best mogelijke gebruikerservaring leveren en de nieuwste toepassingen toegankelijk maken voor bedrijven in heel Europa.

Dstny heeft zijn hoofdkantoor in Brussel en telt achthonderd werknemers in zeven Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken en VK) en een jaaromzet van bijna 190 miljoen euro in 2021.

Meer info: www.dstny.com



