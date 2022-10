Dstny, le fournisseur européen de communications d'entreprise acquiert easybell en Allemagne pour atteindre une couverture paneuropéenne

L'acquisition de la société easybell, basée en Allemagne et spécialisée dans le Cloud, est essentielle à la stratégie de croissance de Dstny et ajoute un nouveau pays ainsi que de nouvelles capacités au groupe.

BRUXELLES, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dstny, fournisseur européen de solutions de communications dans le Cloud pour entreprises, a annoncé l'acquisition d'easybell, un challenger de la communication dans le Cloud, en Allemagne, qui fournit de la téléphonie VoIP sur le marché du B2B. Grâce à une approche entièrement numérique et un réseau bien distribué de 2000 partenaires, easybell est à la fois en pleine croissance et très compétitifs sur le marché allemand.

Key profiles from left, Daan De Wever CEO Dstny, Markus Hendrich CEO ecotel, Dr. Andreas Bahr, CEO easybell

" Avec easybell à bord, nous n'ajoutons pas seulement l'Allemagne comme pays, l'un des marchés les plus passionnants d'Europe, mais aussi des personnes et des talents exceptionnels à notre groupe. easybell a des années d'avance grâce à sa mentalité numérique et à sa capacité à vendre des produits en ligne ", déclare Daan De Wever, PDG du groupe Dstny.

easybell se distingue comme un opérateur de services de télécommunication innovant et très expérimenté, doté d'une approche moderne de la vente et du marketing. La puissante combinaison de ventes en ligne et par des partenaires a conduit à une forte croissance du secteur B2B. Avec un chiffre d'affaires de 28 Millions d'euros, 75 employés et des processus entièrement automatisés, ils sont bien placés pour diriger les opérations de Dstny en Allemagne.

" Dstny et easybell partagent la même vision paneuropéenne. En rejoignant Dstny, nous allons pouvoir accélérer considérablement notre processus d'internationalisation. Nous allons aussi avoir accès à un portefeuille de produits, qui va nous positionner à présent comme un leader innovant sur le marché européen des communications d'Entreprises, aujourd'hui et demain ", déclare le Dr Andreas Bahr, PDG d'easybell.

" Les anciens actionnaires étaient à la recherche de partenaires stratégiques pour accélérer l'impressionnante croissance d'easybell ", déclare Markus Hendrich, PDG d'ecotel communication ag, l'ancien actionnaire majoritaire d'easybell. " Je suis heureux d'apprendre que Dstny aidera easybell à pénétrer plus rapidement de nouveaux marchés européens, et obtiendra ainsi une vraie présence en Allemagne. ecotel restera un fournisseur d'easybell à long terme, ce qui rend la transaction fructueuse pour toutes les parties concernées. "

Q Advisors, une banque d'investissement spécialisée dans les TMT, a agi en tant que conseiller financier exclusif de Dstny dans le cadre de cette transaction.

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs européens de communications d'entreprise basées sur le cloud. L'entreprise simplifie le quotidien de plus de 3 millions de " Dstny Powered People " aujourd'hui : les outils interactifs de Business Communications sont fournis en tant que service et permettent aux employés et aux clients de se rencontrer à travers tous les formats de communication (voix, vidéo, chat et autres).

Les outils Dstny sont nativement mobiles, adaptables localement, faciles à utiliser et à intégrer, pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services. En combinant une technologie innovante avec des relations étroites avec des partenaires et des fournisseurs de services, et avec des équipes locales solides, Dstny peut offrir la meilleure expérience utilisateur possible et rendre les dernières applications accessibles aux entreprises de toute l'Europe.

Basée à Bruxelles, Dstny compte 1000 employés dans 7 pays européens (Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni) et réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 190 millions d'euros en 2021.

Plus d'informations : www.dstny.com

À propos d'easybell

Fondée en 2006, easybell est un fournisseur d'accès à Internet et de téléphonie basé à Berlin qui compte près de 100 000 clients professionnels et privés et 75 employés.

Il propose des produits compréhensibles, fiables et équitables à tous ceux qui ont besoin de télécommunications professionnelles. Elle est spécialisée dans les communications IP : la gamme de produits comprend la téléphonie VoIP, les lignes téléphoniques SIP, un PBX en nuage développé en interne et des connexions haut débit en option.

easybell a récemment remporté le prix allemand de l'équité 2022 et se distingue par sa flexibilité, de transparence et de facilité d'utilisation. C'est pourquoi les tarifs peuvent être annulés chaque mois, il n'y a pas de coûts cachés et de nombreux services supplémentaires sont inclus. Ce concept est résumé dans sa devise :

Facile. Professionnel. Connecté.

Plus d'informations : www.easybell.de

A propos d'ecotel communication ag

Le groupe ecotel (ci-après " ecotel "), présent dans toute l'Allemagne depuis 1998, est spécialisé dans la commercialisation de solutions informatiques et de télécommunications dans différents segments. La société mère est ecotel communication ag, dont le siège est à Düsseldorf. Avec ses filiales et ses participations, ecotel emploie plus de 200 talents. ecotel sert plus de 50 000 clients B2B dans toute l'Allemagne avec une offre complète de services de cloud-communication et de fibre optique.

Plus d'informations : www.ecotel.de

