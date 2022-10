Dstny neemt Duitse easybell over om pan-Europese aanwezigheid te versterken

De overname van het cloud-native bedrijf easybell is essentieel voor Dstny's strategie, vergroot de Europese aanwezigheid en voegt nieuwe mogelijkheden toe aan de Dstny-group.

BRUSSEL, 25 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Dstny, de Europese leider in Business Communications, kondigt de overname aan van easybell, een challenger op het gebied van cloudcommunicatie in Duitsland die Cloud PBX en VoIP-telefonie levert aan B2B-klanten. Met hun volledig digitale aanpak en een goed verspreid netwerk van 2.000 partners zijn ze zowel snelgroeiend als zeer concurrerend op de Duitse markt.

Key profiles from left, Daan De Wever CEO Dstny, Markus Hendrich CEO ecotel, Dr. Andreas Bahr, CEO easybell

"Met easybell aan boord voegen we niet alleen Duitsland toe aan de landen waar we actief zijn, we versterken ook ons team met uitzonderlijke mensen en talenten. easybell is jaren vooruit met hun digitale mindset en hun expertise om producten online te verkopen," zegt Daan De Wever, CEO van Dstny Group.

easybell onderscheidt zich als innovatieve en ervaren operator van telecommunicatiediensten met een moderne sales- en marketingaanpak. De krachtige combinatie van partner- en online verkoop heeft geleid tot een sterke B2B groei. Met € 28 miljoen omzet, 75 medewerkers en volledig geautomatiseerde processen zijn ze goed gepositioneerd om de Dstny-activiteiten in Duitsland te leiden.

"Dstny en easybell delen dezelfde pan-Europese visie, en door ons aan te sluiten bij Dstny kunnen we ons internationaliseringsproces aanzienlijk versnellen. We krijgen ook toegang tot een productportfolio dat ons vandaag en morgen positioneert als innovatieleider op onze thuismarkten," zegt Dr. Andreas Bahr, CEO van easybell.

"De vorige aandeelhouders zijn op zoek gegaan naar strategische partners om de indrukwekkende groei van easybell nog verder te versnellen", zegt Markus Hendrich, CEO van ecotel communication ag, de voormalige meerderheidsaandeelhouder van easybell. "Van wat ik tijdens het proces heb geleerd, zal Dstny easybell helpen nog sneller door te breken op andere Europese markten, terwijl Dstny aanwezigheid krijgt in Duitsland. ecotel zal op lange termijn een leverancier van easybell blijven, waardoor de transactie gunstig is voor alle betrokken partijen."

Q Advisors, een van de belangrijkste wereldwijde TMT investment banking ondernemingen, trad op als exclusief financieel adviseur van Dstny in het kader van deze transactie.

Over Dstny Dstny is een toonaangevende Europese aanbieder van cloud-gebaseerde bedrijfscommunicatie, die zowel rechtstreeks aan bedrijven, als via partners en service providers wordt geleverd. Het bedrijf wil het dagelijkse leven van zijn meer dan 3 miljoen gebruikers vereenvoudigen: de interactieve bedrijfscommunicatietools worden as-a-service geleverd en verbinden werknemers en klanten via alle mogelijke communicatiekanalen (spraak, video, chat, en andere).

De tools van Dstny zijn mobile-first, lokaal aanpasbaar, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te integreren. Door innovatieve technologie te combineren met nauwe relaties met partners en service providers, en met sterke lokale teams, kan Dstny de best mogelijke gebruikerservaring leveren en de nieuwste toepassingen toegankelijk maken voor bedrijven in heel Europa.

Dstny, met hoofdkantoor in Brussel, heeft meer dan 800 werknemers in 7 Europese landen (België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken, VK) en een jaaromzet van bijna €190 miljoen in 2021.

Meer info: www.dstny.com

Over easybell

easybell werd opgericht in 2006 en is een Berlijnse internet- en telefonieprovider met bijna 100.000 zakelijke en particuliere klanten en 75 medewerkers.

Het biedt begrijpelijke, betrouwbare en eerlijke producten voor iedereen die professionele telecommunicatie nodig heeft. Het is gespecialiseerd in IP-gebaseerde communicatie: het productaanbod omvat VoIP-telefonie, SIP-trunks, een zelf ontwikkelde cloud PBX en optionele breedbandverbindingen.

easybell heeft onlangs de Duitse fairness award 2022 gewonnen en staat voor flexibiliteit, transparantie en gebruiksgemak: daarom zijn de tarieven maandelijks opzegbaar, zijn er geen verborgen kosten en zijn heel wat extra diensten inbegrepen. Dit concept wordt samengevat in het motto:

Gemakkelijk. Professioneel. Verbonden.

Meer info: www.easybell.de

Over ecotel communication ag

De ecotel-groep (hierna "ecotel"), die sinds 1998 in heel Duitsland actief is, is gespecialiseerd in de marketing van IT- en telecommunicatieoplossingen in verschillende segmenten. De moedermaatschappij is ecotel communication ag met hoofdkantoor in Düsseldorf. Inclusief haar dochterondernemingen en holdings heeft ecotel meer dan 200 medewerkers in dienst. ecotel bedient meer dan 50.000 B2B-klanten in het hele land met een full-service aanbod van cloud-communicatie- en glasvezeldiensten.

Meer info: www.ecotel.de

