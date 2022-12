Du Corps de la Paix au tapis rouge des Fashion Awards - La mannequin Pooja-Accamma Somaiah poursuit son remarquable parcours en militant pour la représentation des Sud-Asiatiques et en luttant contre les stéréotypes dans l'industrie de la mode

Pooja-Accamma Somaiah fait sensation dans une robe signée George Trochopoulos sur le tapis rouge des British Fashion Awards 2022.

LONDRES, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Exsudant l'élégance aux Fashion Awards, Pooja-Accamma Somaiah a revêtu une superbe robe George Trochopoulos rose et argent, à rayures et à franges, intégralement confectionnée en mohair et en fibre recyclée argentée. George est le génie de la mode de 21 ans à l'origine de la robe de soirée virale de Dua Lipa et de la robe sexy d' Emma Chamberlain immortalisée dans un ranch.

Organisé par le British Fashion Council, cet événement rassemble de nombreuses célébrités et certains des créateurs les plus influents de l'industrie de la mode.

Pooja-Accamma Somaiah on the Red Carpet at the Fashion Awards Charlotte Dellal attending Fashion Awards with Pooja-Accamma Somaiah

Le maquillage a été réalisé par la légendaire Kirstin Piggott et la coiffure par la fabuleuse Kei Terada . Le travail de Kirstin Piggott se retrouve régulièrement en couverture de certains des magazines les plus influents du monde, où figurent des personnalités comme Kate Moss et Georgia May Jagger . Les coiffures de Kei sont apparues dans plusieurs numéros de Vogue ainsi que dans Harper's Bazaar, V Magazine, the WSJ et plus de 100 magazines.

Sans être représentée par une grande agence, elle a réussi à se faire un nom. Rien que cette année, elle a participé à plus de 30 défilés, dont ceux de la Fashion Week de New York et la Fashion Week de Milan .

Pooja-Accamma a assisté aux Fashion Awards aux côtés de Charlotte Dellal , deux fois lauréate du British Fashion Awards Accessory Designer of the Year en 2011 et 2015.

« En tant que femme d'origine sud-asiatique, je pense que la diversité de la beauté asiatique mérite d'être représentée et célébrée », a déclaré Pooja-Accamma. « Pour moi, la mode est une façon de traduire la vision d'un créateur afin que chacun se sente en confiance et éprouve un sentiment de beauté envers son physique et son apparence. »

Danelle Meeks, rédactrice en chef de RedCarpetUpdates , a confié que « Pooja-Accamma possède incontestablement un visage d'une beauté saisissante à suivre sur les podiums aux États-Unis et en Europe en 2023. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne fasse la couverture des plus grands magazines de mode dans le monde. »

