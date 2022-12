Vom Peace Corps zu den Red Carpet Fashion Awards - Model Pooja-Accamma Somaiah setzt ihre bemerkenswerte Karriere fort, indem sie sich für die Region Südasien einsetzt und mit Klischees in der Modebranche bricht

Pooja-Accamma Somaiah beeindruckt in einem Kleid von George Trochopoulos auf dem roten Teppich der British Fashion Awards 2022.

LONDON, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Bei den Fashion Awards erschien Pooja-Accamma Somaiah elegant in einem wunderschönen Kleid mit Fransen und Streifen in Rosa und Silber von George Trochopoulos, das komplett aus Mohair und silbernem Upcycling-Garn angefertigt wurde. George ist das 21-jährige Modegenie hinter dem viralen Partykleid von Dua Lipa und dem sexy Reitoutfit von Emma Chamberlain.

Diese hochkarätig besetzte und vom British Fashion Council organisierte Veranstaltung wird von Prominenten und einigen der einflussreichsten Designer der Modebranche besucht.

Pooja-Accamma Somaiah on the Red Carpet at the Fashion Awards Charlotte Dellal attending Fashion Awards with Pooja-Accamma Somaiah

Um das Make-up kümmerte sich die legendäre Kirstin Piggott und um die Haare der fabelhafte Kei Terada. Die Arbeiten von Kirstin zieren regelmäßig die Cover einiger der weltweit einflussreichsten Zeitschriften, auf denen Models wie Kate Moss und Georgia May Jagger zu sehen sind. Das Hairstyling von Kei ist in mehreren Ausgaben der Vogue sowie in Harper's Bazaar, V Magazine, dem WSJ und mehr als 100 Zeitschriften zu sehen.

Ohne Vertretung durch eine große Agentur hat sie es geschafft, sich einen Namen zu machen. Allein in diesem Jahr war sie auf mehr als 30 Laufstegen zu sehen, einschließlich der New York Fashion Week und der Milan Fashion Week.

Pooja-Accamma besuchte die Fashion Awards zusammen mit Charlotte Dellal, der zweifachen Gewinnerin der British Fashion Awards Accessory Designer of The Year in den Jahren 2011 und 2015.

Pooja-Accamma sagte: „Als Frau südasiatischer Herkunft bin ich der Meinung, dass die Vielfalt der asiatischen Schönheit es verdient, repräsentiert und gefeiert zu werden. Mode ist meine Art, die Vision eines Designers umzusetzen, damit man sich selbstbewusst und schön in seinem Körper fühlt."

Danelle Meeks, Chefredakteurin von RedCarpetUpdates, erklärte: „Pooja-Accamma hat definitiv ein bildhübsches Gesicht, das im Jahr 2023 auf den Laufstegen in den Vereinigten Staaten und in Europa zu sehen sein wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie auf dem Cover der großen Modemagazine weltweit erscheint."

