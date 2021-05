Dubai Customs y la Autoridad Federal de Aduana de los Emiratos Árabes Unidos organizan la reunión de comercio y suministro 5.° Conferencia mundial de AEO de la OMC

La conferencia se lleva a cabo bajo el titular "AEO 2.0: Avanzando hacia nuevos horizontes para un comercio sostenible y seguro", con un programa atareado que incluye discursos de apertura de varios dignatarios como: S. E. Sultan bin Sulayem, presidente y director ejecutivo de DP World Group, director ejecutivo de Ports, Customs and Free Zone Corporation, y director ejecutivo de la Cámara de Comercio Internacional – Dubái; S. E. Ahmed Mahboob Musabih, director general de Dubai Customs; el Dr. Kunio Mikuriya, secretario general de la Organización Mundial de Aduanas; y el Profesor David Widdowson, director ejecutivo del Centre for Customs and Excise Research de la Universidad Charles Sturt.