Dubai Industrial City präsentiert seinen Beitrag zur Lebensmittelsicherheit auf der SIAL Paris

Die führende Produktions- und Logistikdrehscheibe des Nahen Ostens stellt die wichtige Rolle der Lebensmittelsicherheit in den Mittelpunkt.

Dubai Industrial City, ein Unternehmen der TECOM Group PJSC, wird als Teil einer Delegation von Dubais Ministerium für Wirtschaft und Tourismus an der Veranstaltung vom 19. bis 23. Oktober teilnehmen.

DUBAI, UAE, 17. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Dubai Industrial City, die führende Drehscheibe des Nahen Ostens für den Fertigungs- und Logistiksektor, wird als Teil der Delegation von Dubais Ministerium für Wirtschaft und Tourismus (Department of Economy and Tourism, DET) an der weltweit renommierten Lebensmittelmesse SIAL Paris 2024 teilnehmen, die vom 19. bis 23. Oktober in Paris Nord Villepinte stattfindet.

Dubai Industrial City

Dubai Industrial City, Teil der TECOM Group PJSC, die 10 spezialisierte Geschäftsbezirke und pulsierende Gemeinden geschaffen hat, wird aufzeigen, wie ihre robuste sektorspezifische Infrastruktur, ihre strategische Lage und ihre florierende Geschäftswelt zu einer widerstandsfähigen und innovativen Produktionslandschaft beitragen, die die globale Ernährungssicherheit fördert.

„Zusammenarbeit ist entscheidend für den Aufbau einer ernährungssicheren Zukunft für alle, und ein zusammenhängendes Produktionsökosystem wird diesen Weg unterstützen", sagte Saud Abu Alshawareb, Executive Vice President of Industrial bei der TECOM Group, im Namen der Dubai Industrial City.

„Wir fördern aktiv ein Umfeld, das die Innovation in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie vorantreibt und zur Stärkung der globalen Lebensmittelversorgungsketten beiträgt. Im Einklang mit der Vision der Dubai Economic Agenda „D33", der Operation 300bn und von „Make it in the Emirates" sowie der National Food Security Strategy 2051 ist Dubai Industrial City bestrebt, die Position der VAE und Dubais als weltweit führendes Industriezentrum zu stärken und einen wichtigen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit zu leisten."

Die Teilnahme von Dubai Industrial City an der SIAL Paris 2024 unterstreicht die wichtige Rolle, die Dubai Industrial City bei der Gestaltung der regionalen Produktionslandschaft für Lebensmittel und Getränke spielt, indem es Widerstandsfähigkeit in die einheimischen Lieferketten integriert. Die strategische Lage von Dubai Industrial City in der Nähe des internationalen Flughafens Al Maktoum, des Hafens von Jebel Ali, eines Frachtterminals von Etihad Rail und wichtiger Straßennetze trägt ebenfalls zur Lebensmittelsicherheit während des gesamten Lebenszyklus der Lebensmittel- und Getränkeproduktion bei. Die Nähe des Bezirks ermöglicht nahtlose Handels- und Logistikabläufe für Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die Frische und Sicherheit während des Transports gewährleisten und ein Tor zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern in der MENASA-Region bieten.

Dubai Industrial City wurde 2004 gegründet und beherbergt mehr als 1.000 Kunden, darunter weltweit führende Unternehmen wie A.P. Moeller-Maersk, Patchi und Al Barakah Dates, zusätzlich zu 300 in Betrieb befindlichen Fabriken.

Dubai Industrial City ist Teil des Portfolios der TECOM-Gruppe an Geschäftsvierteln, zu denen Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Studio City, Dubai Production City, Dubai Knowledge Park, Dubai International Academic City, Dubai Design District (d3) und Dubai Science Park gehören.

Informationen zu Dubai Industrial City

Dubai Industrial City bietet intelligente Infrastrukturen und integrierte Lösungen für Hersteller und Unternehmen. Als Teil der TECOM-Gruppe ist das Unternehmen einer der Hauptakteure im Rahmen der Strategien „Operation 300bn", „Make it in the Emirates" und „Dubai Economic Agenda 'D33'", die darauf abzielen, den Industriesektor der VAE zu entwickeln und seine Rolle bei der Stimulierung der nationalen Wirtschaft zu stärken.

Der Hub beherbergt eine Vielzahl von Kunden in sektorspezifischen Zonen, darunter große lokale und multinationale Unternehmen wie Dubatt Battery Recycling, A P Moeller Maersk, IFFCO Group, Silver Line Gate Group, Unilever, Patchi, Al Khayyat Investments, Badia Farms und Al Futtaim Logistics.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dubaiindustrialcity.ae.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2532267/TECOM_Group.jpg