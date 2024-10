Dubai Industrial City présentera sa contribution à la sécurité alimentaire au SIAL Paris

La principale plate-forme manufacturière et logistique du Moyen-Orient met en lumière le rôle vital de la sécurité alimentaire

DUBAI, Émirats arabes unis, 21 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Dubai Industrial City, la principale plaque tournante du Moyen-Orient pour les secteurs de la fabrication et de la logistique, participera au salon alimentaire de renommée mondiale SIAL Paris 2024 dans le cadre de la délégation du Département de l'économie et du tourisme de Dubaï (DET), du 19 au 23 octobre à Paris Nord Villepinte, en France.

Dubai Industrial City, qui fait partie de TECOM Group PJSC, créateur de 10 quartiers d'affaires spécialisés et communautés dynamiques, mettra en évidence la manière dont ses infrastructures sectorielles robustes, son emplacement stratégique et sa communauté d'affaires florissante contribuent à un paysage manufacturier résilient et innovant qui favorise la sécurité alimentaire mondiale.

« La collaboration est essentielle pour construire un avenir de sécurité alimentaire pour tous, et un écosystème manufacturier cohérent soutiendra ce voyage », a déclaré Saud Abu Alshawareb, vice-président exécutif de l'industrie au sein de TECOM Group, au nom de Dubai Industrial City.

« Nous encourageons activement un environnement qui stimule l'innovation dans le secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons et qui contribue à renforcer les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales. Conformément à la vision de l'agenda économique de Dubaï « D33 », du programme « Operation 300bn » et de l'initiative « Make it in the Emirates », ainsi qu'à la stratégie nationale de sécurité alimentaire 2051, Dubai Industrial City s'engage à renforcer la position des Émirats arabes unis et de Dubaï en tant que leader mondial de l'excellence industrielle et contributeur clé à la sécurité alimentaire mondiale. »

La participation de Dubai Industrial City au SIAL Paris 2024 témoigne de son rôle déterminant dans la définition du paysage régional de la fabrication de boissons et de boissons alcoolisées, en intégrant la résilience dans les chaînes d'approvisionnement locales. L'emplacement stratégique de Dubai Industrial City, à proximité de l'aéroport international Al Maktoum, du port de Jebel Ali, du terminal de fret d'Etihad Rail et d'autres réseaux routiers importants, favorise la sécurité alimentaire à tous les stades du cycle de fabrication des aliments et des boissons. La proximité du district permet aux entreprises du secteur de l'alimentation et des boissons de mener des opérations commerciales et logistiques en toute transparence, garantissant ainsi la préservation et la sécurité des aliments frais et offrant aux consommateurs de la région MENASA une passerelle vers le secteur de l'alimentation et des boissons.

Créée en 2004, Dubai Industrial City compte plus de 1 000 clients, dont des leaders mondiaux de l'industrie tels que A.P. Moeller-Maersk, Patchi et Al Barakah Dates, en plus de 300 usines opérationnelles.

Dubai Industrial City fait partie du portefeuille de quartiers d'affaires du groupe TECOM, qui comprend Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Studio City, Dubai Production City, Dubai Knowledge Park, Dubai International Academic City, Dubai Design District (d3) et Dubai Science Park.

À propos de Dubai Industrial City

Dubai Industrial City propose des infrastructures intelligentes et des solutions intégrées aux fabricants et aux entreprises. Faisant partie du groupe TECOM, elle est un acteur clé du programme « Operation 300bn », de l'initiative « Make it in the Emirates » et de l'agenda économique de Dubaï « D33 », qui vise à développer le secteur industriel des Émirats arabes unis et à renforcer son rôle dans la stimulation de l'économie nationale.

La plate-forme accueille un large éventail de clients dans des zones sectorielles spécifiques, notamment de grandes organisations locales et multinationales telles que Dubatt Battery Recycling, A P Moeller Maersk, IFFCO Group, Silver Line Gate Group, Unilever, Patchi, Al Khayyat Investments, Badia Farms et Al Futtaim Logistics.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.dubaiindustrialcity.ae.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532267/TECOM_Group.jpg