Dubai International Financial Centre atinge metas estratégicas de 2024 antes do previsto com 3.292 empresas registradas no primeiro semestre de 2021

O desempenho reafirma o status global do DIFC como um centro de escolha financeiro e de inovação. As empresas com registro ativo atingiram 3.292, um aumento de 27% em relação ao ano anterior (H1 2020: 2.584). As novas empresas registradas durante o H1 totalizaram 492, um aumento de 59% em relação ao ano anterior (H1 2020: 310).

Este crescimento triplicou em tamanho desde 2014, quando a Estratégia 2024 foi iniciada e reflete os esforços significativos do DIFC para construir seu status de líder de mercado na MEASA, aprimorando continuamente seu ambiente operacional, estruturas legais e regulatórias, oferta de inovação e profundidade de seu ecossistema. Em geral, o DIFC agora abriga 1.025 empresas financeiras e relacionadas à inovação no total, um aumento de 25% em relação ao ano passado (H1 2020: 820).

Sua Excelência Essa Kazim, governador do DIFC, disse: "O DIFC construiu com sucesso uma reputação global como o centro financeiro líder na região MEASA e o cumprimento de nossas metas de Estratégia de 2024 para triplicar de tamanho três anos antes do previsto é uma prova do apelo de nossa proposição. O DIFC continuará a desenvolver nosso sucesso até o momento para desempenhar um papel fundamental na aceleração não apenas do nosso próprio crescimento, mas também da diversificação econômica de Dubai."

O DIFC fez um forte progresso na H1 com a realização de sua visão de impulsionar o futuro das finanças e fomentar a inovação. O centro de inovação recém-lançado já alcançou capacidade total, com mais de 140 novas start-ups e FinTechs ingressando neste ecossistema de inovação líder de mercado durante os primeiros seis meses deste ano. Isso inclui empresas em todos os estágios de desenvolvimento, desde start-ups em estágio inicial, como Rentd Technology Ltd, Crayfish Labs Technologies Ltd, PALFusion Technology Holdings e StashAway Management (DIFC) Ltd, empreendimentos em estágio de crescimento, incluindo Ebury e Adyen, unicórnios incluindo SoFi (Emirados Árabes Unidos) Ltd e grandes empresas de tecnologia estabelecidas, como a Amazon e a Huawei.

O DIFC também está desenvolvendo sua oferta como parte de sua visão geral para conectar negócios, artes, cultura e estilo de vida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610817/Dubai_International_Financial_Centre.jpg

FONTE Dubai International Financial Centre

SOURCE Dubai International Financial Centre