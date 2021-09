Le Centre financier international de Dubaï atteint les objectifs de la stratégie 2024 plus tôt que prévu avec l'enregistrement record de 3 292 entreprises au premier semestre 2021

Cette croissance entraîne un triplement de sa taille depuis 2014, date à laquelle la Stratégie 2024 a été lancée, et traduit les efforts significatifs déployés par le DIFC pour consolider son statut de leader du marché dans la région MEASA en améliorant continuellement son environnement opérationnel, ses cadres juridiques et réglementaires, son offre d'innovation et la profondeur de son écosystème. Dans l'ensemble, le DIFC compte désormais 1 025 entreprises liées à la finance et à l'innovation, soit une augmentation de 25 % par rapport à l'année dernière (820 au S1 2020).

Son Excellence Essa Kazim, gouverneur du DIFC, a déclaré : Le DIFC a réussi à se forger une réputation mondiale de centre financier de premier plan dans la région MEASA et la réalisation, trois ans à l'avance, des objectifs de notre Stratégie 2024, qui vise à tripler sa taille, témoigne de l'attrait de notre proposition. Le DIFC continuera à s'appuyer sur les succès remportés à ce jour pour jouer un rôle clé dans l'accélération non seulement de sa propre croissance, mais aussi de la diversification de l'économie de Dubaï. »

Au premier semestre, le DIFC a réalisé des progrès considérables dans la réalisation de sa vision, qui est de façonner l'avenir de la finance et de favoriser l'innovation. Le Centre d'innovation lancé récemment a déjà atteint sa pleine capacité : plus de 140 nouvelles start-ups et FinTech ont rejoint cet écosystème d'innovation leader sur le marché au cours des six premiers mois de cette année. Il s'agit d'entreprises à tous les stades de développement, depuis les jeunes pousses comme Rentd Technology Ltd, Crayfish Labs Technologies Ltd, PALFusion Technology Holdings et StashAway Management (DIFC) Ltd, jusqu'aux entreprises en phase de croissance comme Ebury et Adyen, en passant par les licornes comme SoFi (UAE) Ltd et les grands acteurs technologiques bien établis comme Amazon et Huawei.

Le DIFC développe également son offre dans le cadre de sa vision globale, qui consiste à rapprocher les affaires, les arts, la culture et le style de vie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1610817/Dubai_International_Financial_Centre.jpg

