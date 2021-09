Dubai Taxi et BluWave-ai lancent un partenariat innovant pour l'électrification et l'optimisation des flottes de taxis grâce à l'IA

Dubai taxi, une division de la Road and Transit Authority (RTA), est l'une des principales entités de transport au monde, à l'avant-garde de l'électrification des taxis dans le monde. Au cours des trois dernières années, Dubai Taxi a exploité 200 taxis électriques et prévoit de transformer une grande partie de sa flotte de plus de 5 000 véhicules en un réseau de transport à faibles émissions et à faible coût. Le RTA a approuvé un plan à long terme visant à réduire à zéro les émissions des transports publics de Dubaï d'ici 2050. La ville est le premier organisme gouvernemental de la région MENA à créer un tel plan durable pour les transports publics.

Le partenariat s'appuie sur les 9 brevets USPTO de BluWave-ai dans le domaine de l'optimisation énergétique et des flottes électriques, ainsi que sur les initiatives de décarbonisation de Dubaï Taxi, pour tirer des enseignements des données opérationnelles et les appliquer aux opérations en direct, réduire les coûts énergétiques en maximisant l'utilisation d'énergie renouvelable.

« Dubaï est un excellent marché pour déployer des technologies d'IA provenant d'innovateurs canadiens de premier plan tels que BluWave-ai », a déclaré Jean-Philippe Linteau, Consul général du Canada à Dubaï. « Nous sommes ravis que BluWave-ai travaille avec la Dubai Taxi Corporation pour l'aider dans ses initiatives de durabilité. »

« Avec nos flottes de VE devenant une extension du réseau électrique, Dubai Taxi travaillant avec les solutions BluWave-ai nous permettra de tirer pleinement parti de nos ensembles de données », a déclaré Ammar Albraiki, Directeur général adjoint de Dubai Taxi. « En utilisant des systèmes d'intelligence artificielle en direct pour décider quand les véhicules peuvent être dynamiquement chargés et répartis, nous voyons une voie pour mieux monétiser notre investissement dans nos flottes de taxis Tesla et de VE. »

La première phase de la collaboration est une phase de simulation hors ligne construisant des modèles d'IA et des systèmes hors ligne dans le produit orchestrateur de flotte de VE BluWave-ai. Le système peut être déployé dans des opérations réelles pour effectuer des optimisations continues au niveau du système. Une fois cette phase initiale terminée, Dubai Taxi disposera de tous les paramètres et systèmes nécessaires au déploiement de BluWave-ai EV Fleet Orchestrator, jusqu'à l'intégration du système et le déploiement à l'échelle du réseau.

« Grâce à plusieurs années de données, BluWave-ai peut maintenant aider Dubai Taxi à comprendre comment ses taxis sont utilisés sur la route, » dit Devashish Paul, PDG de BluWave-ai. « Aujourd'hui, les taxis électriques sont soumis à un programme de charge statique, sans tenir compte des opportunités de génération de revenus, ce qui laisse les marges potentielles des taxis VE non réalisées. Nos solutions d'IA aident à mieux comprendre la charge de la flotte et la planification de la répartition, maximisant ainsi les avantages des opérations en temps réel. »

À propos de Dubai Taxi

La Dubai Taxi Corporation (DTC), une filiale de l'autorité des routes et des transports, offre à ses clients une gamme de services, de confort et d'attention à la clientèle, en respectant les normes de qualité les plus élevées en matière de transport. Le développement et la croissance de DTC ne se limitent pas au développement actuel, mais sont également orientés vers le long terme et l'avenir. L'entreprise vise à satisfaire au mieux ses clients en développant et en introduisant constamment de nouveaux services qui non seulement améliorent sa gamme actuelle d'offres, mais aussi renforcent sa position dans le secteur du transport intelligent.

À propos de BluWave-ai

BluWave-ai a pour objectif de favoriser la prolifération des énergies renouvelables et du transport électrique dans le monde entier. Nos solutions appliquent l'intelligence artificielle pour optimiser le coût, la disponibilité et la fiabilité de différentes sources d'énergie, renouvelables ou non, en temps réel. Nos clients - collectivités, entreprises et services publics - peuvent ainsi améliorer leurs décisions en matière d'énergie dans une optique de durabilité, de fiabilité et d'accessibilité.

