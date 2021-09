Dubai Taxi und BluWave-ai starten innovative Partnerschaft für KI-gestützte Elektrifizierung und Optimierung der Taxiflotte

Dubai Taxi, eine Abteilung der Straßen- und Verkehrsbehörde (Road and Transit Authority, RTA), ist eines der weltweit führenden Verkehrsunternehmen, das bei der Elektrifizierung von Taxis weltweit eine Vorreiterrolle spielt. In den letzten drei Jahren hat Dubai Taxi 200 Elektrotaxis in Betrieb genommen und plant, einen Großteil seiner Taxiflotte von über 5000 Fahrzeugen auf ein emissionsarmes, kostengünstiges Verkehrsnetz umzustellen. Die RTA hat einen langfristigen Plan gebilligt, der vorsieht, dass der öffentliche Verkehr in Dubai bis 2050 emissionsfrei sein soll. Die Stadt ist die erste Regierungsbehörde in der MENA-Region, die einen solchen nachhaltigen Plan für den öffentlichen Verkehr erstellt.