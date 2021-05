Dubai weiht das Projekt Green Hydrogen ein, das erste seiner Art in der MENA-Region

DUBAI, VAE, 21. Mai 2021 /PRNewswire/ -- S.H. Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender des Obersten Energierats von Dubai und Vorsitzender des Höheren Komitees der Expo 2020 Dubai, weihte das Projekt Green Hydrogen im Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park in Dubai ein und markierte damit eine neue Errungenschaft für das Emirat als Vorreiter in Sachen erneuerbare Energien. Das Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), der Expo 2020 Dubai und Siemens Energy realisiert wurde, ist die erste solarbetriebene Anlage zur Herstellung von grünem Wasserstoff im Nahen Osten und Nordafrika.