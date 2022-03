Dubber annonce le lancement d'une solution de conformité PCI cloud pour Amazon Connect : Dubber PCI Comply

Dubber PCI Comply for Amazon Connect est disponible à l'achat dans le monde entier dès aujourd'hui sur AWS Marketplace et auprès de certains fournisseurs de services mondiaux Dubber et partenaires de solutions de centre de contact

Déployée en ligne avec les avantages d'Amazon Connect et avec une intégration rapide via API dans la plateforme cloud de Dubber

Les agents et les clients restent en contact tout au long du processus de paiement sans jamais exposer les informations de carte de crédit

BARCELONE, Espagne et MELBOURNE, Australie, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Mobile World Congress -- Dubber Corporation Limited (ASX: DUB) (Dubber), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'enregistrement d'appels unifiés et d'intelligence conversationnelle, a lancé aujourd'hui la solution Dubber PCI Comply for Amazon Connect. Dubber PCI Comply offre à toute entreprise cherchant à traiter des informations de carte de crédit une solution cloud native rentable et facile à déployer pour atteindre une conformité PCI DSS efficace pour toute modalité de communication sur Amazon Connect, y compris le centre de contact, la voix, le SVI et le chat.

James Slaney, directeur d'exploitation, Dubber : « L'objectif de Dubber est de fournir des produits axés sur la vitesse de livraison et l'évolutivité du cloud. Avec le lancement de "Dubber PCI Comply for Amazon Connect", nous nous sommes concentrés sur les aspects et les avantages clés d'Amazon Connect pour les fournisseurs de services, les entreprises et les centres de contact. Comme Amazon Connect, Dubber PCI Comply for Amazon Connect repose sur notre intégration d'API innovante et simple, offrant la possibilité de déployer immédiatement la conformité PCI dans une organisation.

Les fournisseurs de services, Amazon et les fournisseurs de solutions de centre de contact peuvent désormais fournir des solutions de paiement conformes aux normes de sécurité PCI, hautement différenciées à l'échelle mondiale. Optimisée par la technologie cloud éprouvée, le support et la fiabilité de niveau opérateur de Dubber, la solution Dubber PCI Comply s'adapte pour répondre aux besoins des environnements de centres d'appels, des plus petits aux plus grands.

« Grâce à des nouveautés constantes telles que Dubber PCI Comply pour Amazon Connect et Notes by Dubber , nous continuons d'innover, offrant à nos partenaires, des fournisseurs de services et de solutions de centre de contact jusqu'à Amazon, de plus en plus d'opportunités de se différencier, d'augmenter le chiffre d'affaires et d'augmenter la fidélisation. Dans cette optique, Dubber continue d'innover dans PCI Comply, en élargissant les plateformes prises en charge utilisées par ses partenaires fournisseurs de services qui ont une échelle et des capacités d'intégration similaires à celles d'Amazon Connect. »

Dubber PCI Comply for Amazon Connect masque l'environnement du centre de contact pendant les transactions, y compris les agents, ce qui permet de respecter les obligations et les exigences de la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Entièrement hébergée par Amazon Web Services (AWS), la plateforme Dubber PCI Comply peut être utilisée par des organisations de toute taille dans le monde entier et s'intègre à tous les fournisseurs de paiement.

Slaney ajoute : « La conformité aux normes PCI DSS n'est pas obtenue avec le déploiement d'Amazon Connect seul. C'est le déploiement instantané de Dubber PCI Comply qui la garantit. Dès que vous commencez à traiter les transactions par carte de crédit, vous avez besoin de PCI Comply. Dubber PCI Comply élimine le besoin ou la possibilité que les agents voient ou saisissent les données de carte de crédit. Nous pensons que notre approche innovante via Amazon Connect est le moyen le meilleur et le plus sûr d'assurer la conformité PCI.

Trop d'entreprises comptent sur les technologies de pause et de reprise comme méthode pour empêcher le stockage des données de paiement par carte. Cependant, la pause et la reprise ne satisfont pas à la conformité PCI DSS et comportent des risques importants. Dubber PCI Comply empêche la transmission et le stockage de données relatives à la carte pour les clients Amazon Connect, éliminant ainsi le risque de non-conformité aux normes PCI DSS et supprimant le fardeau du stockage des données de paiement sensibles des clients tout en offrant la meilleure expérience client et agent de sa catégorie. »

Amazon Connect prend en charge plus de 10 millions d'interactions de centre de contact par jour. Il s'agit de l'un des services AWS à la croissance la plus rapide.

Fonctionnement de Dubber PCI Comply :

Dubber PCI Comply for Amazon Connect pour le client final permet une sécurité certifiée et des paiements conformes à la norme PCI-DSS via des appels vocaux, des chats et des plateformes de communication basées sur le cloud.

Le client souhaite effectuer un paiement à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, et l'agent lui demande de taper les détails de sa carte de paiement en utilisant les codes DTMF (Dual Tone Multi Frequency) à l'aide de son clavier téléphonique. Si le client ne peut pas utiliser le clavier de son téléphone, la solution peut capturer les informations de paiement par la voix à l'aide de la technologie de reconnaissance vocale tout en maintenant la conformité PCI.

L'agent reste engagé auprès des clients et dans la conversation, il peut se concentrer sur la fourniture d'une excellente expérience client. Lorsque le client saisit les détails de sa carte, l'agent voit des astérisques s'afficher en temps réel sur l'interface utilisateur.

Les informations de la carte sont capturées dans la solution Dubber PCI Comply avant d'être transmises au fournisseur de services de paiement (PSP). L'agent reçoit une notification une fois que le paiement a été approuvé ou rejeté.

Sans aucune donnée de carte de paiement à protéger, les entreprises ne sont plus obligées de se conformer à la norme PCI DSS et les risques sont réduits, sans perturber les flux de travail de l'entreprise.

Dubber PCI Comply fonctionne avec la voix, le SVI et le chat

Disponible sur AWS Marketplace à partir de 8,95 £ par utilisateur/mois pour PCI Comply for Connect et de 11,49 £ par utilisateur/mois pour PCI Comply for Connect Plus.

Liens utiles :

Pour en savoir plus sur Dubber PCI Comply for Connect, cliquez ici

Consultez le classement de Dubber sur AWS Marketplace

À propos de Dubber :

Dubber exploite le potentiel des données vocales de tout appel ou conversation. Dubber est le service d'enregistrement d'appels unifiés et le cloud d'intelligence vocale le plus évolutif au monde, adopté comme infrastructure de réseau de base par plusieurs grands opérateurs de télécommunications mondiaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Dubber permet aux fournisseurs de services d'offrir des enregistrements conversationnels à partir de pratiquement n'importe quelle source, en les transformant en informations enrichies par l'IA pour la conformité, les revenus, les clients et les personnes. Dubber est un innovateur révolutionnaire dans le secteur de l'enregistrement des appels, qui représente plusieurs milliards de dollars. Son offre Software as a Service supprime le besoin de matériel sur site, d'applications ou de stockage coûteux et limité.

Médias European/Mobile World Congress

Annabel Clementson

[email protected]

+44 7951 786435

Investisseurs

Simon Hinsley

[email protected]

+61 (0) 401 809 653

