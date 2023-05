Ductor et TotalEnergies forment une coentreprise pour développer, construire et exploiter un pipeline de biogaz et des projets d'engrais organiques

HELSINKI et ZURICH, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Ductor, une société de biotechnologie circulaire de premier plan dans le domaine du biogaz et des engrais organiques, et TotalEnergies, l'entreprise mondiale multiénergie, annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat commercial et financier avec le développement conjoint de sites de production et la prise de participation de TotalEnergies dans Ductor.

Les deux sociétés ont accepté de former une coentreprise pour co-développer et investir conjointement dans 15 à 20 sites de méthanisation ciblant les matières premières riches en azote et les déchets organiques du secteur agricole et les transformer en engrais organiques durables et en gaz naturel renouvelable.

Les sites utiliseront la biotechnologie circulaire unique et exclusive de Ductor déjà utilisée dans les usines opérationnelles de Ductor en Allemagne et au Mexique, et capable de traiter des flux de déchets largement inexploités provenant des secteurs avicole et aquacole, qui aideront à relever les défis environnementaux du secteur agroalimentaire d'aujourd'hui. Les régions géographiques prioritaires pour la réalisation de ces projets de coentreprise sont les États-Unis et l'Europe.

« Ductor a identifié un important pipeline de possibilités pour les futures usines de biogaz et d'engrais organiques durables prêtes pour le développement et la commercialisation, et le partenariat avec TotalEnergies nous permettra d'avancer dans l'exécution de ce pipeline et vers la construction du premier projet intégré d'engrais et de biogaz », a déclaré le directeur général de Ductor, Bernard C. Fenner.

Dans le cadre de la coentreprise, Ductor sera responsable de sélectionner les opportunités, d'obtenir les terrains, des matières premières, de l'ingénierie, de l'obtention de permis et de la réalisation d'études de faisabilité. TotalEnergies participera activement à la phase de développement, de construction et d'exploitation, en plus d'être l'intermédiaire pour l'ensemble du gaz naturel renouvelable produit et ses attributs environnementaux associés. Ductor prélèvera et commercialisera les engrais spéciaux tels que les engrais azotés liquides produits sur les sites. Le CDFA (California Department of Food and Agriculture) a homologué l'utilisation du produit en agriculture biologique en octobre 2021.

« Nous sommes heureux de nous associer à Ductor, une jeune entreprise dotée d'une technologie de prétraitement innovante qui nous permettra de développer de nouveaux projets de production de biométhane, en utilisant des déchets organiques qui ne sont actuellement pas, ou très peu, réutilisés. En accélérant la chaîne du biogaz, cette technologie contribue directement à la transition énergétique et à l'ambition de TotalEnergies de produire 20 TWh de biogaz à l'échelle mondiale d'ici 2030 », a déclaré Olivier Guerrini, vice-président du biogaz chez TotalEnergies.

« Nous vivons à une époque où la production locale d'énergie, la sécurité alimentaire et le réchauffement climatique sont des sujets essentiels pour tous. La solution vraiment circulaire de Ductor pour transformer les résidus organiques de haute qualité en énergie et en engrais fait partie de la réponse. Le marché mondial des engrais organiques et du biogaz devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, et le potentiel de marché est pratiquement infini », a ajouté Bernard C. Fenner.

TotalEnergies acquiert une participation dans Ductor

Outre la création de la coentreprise, TotalEnergies a acquis une participation de 20 % dans Ductor. Olivier Guerrini, vice-président responsable du biogaz chez TotalEnergies, rejoindra le conseil d'administration de Ductor.

« Nous sommes ravis d'accueillir TotalEnergies en tant qu'actionnaire de Ductor, en plus de notre partenariat dans le cadre de la coentreprise. Non seulement cela renforce considérablement nos fondations, mais c'est aussi une grande reconnaissance du potentiel de l'équipe de Ductor et de notre technologie. Nous sommes également impatients de voir Olivier Guerrini, avec sa vaste expérience et ses connaissances approfondies de l'industrie du biogaz, rejoindre notre conseil d'administration », a déclaré Bernard C. Fenner.

TotalEnergies et le biogaz

TotalEnergies est une société leader dans le segment européen du biogaz avec une capacité de production de 1,1 TWh. L'entreprise vise à devenir un acteur majeur sur le marché international en s'associant à des partenaires de premier plan tels que Clean Energy, Veolia et Ductor. Elle est active dans toute la chaîne de valeur, du développement de projets à la commercialisation de ce gaz renouvelable et de ses sous-produits, y compris les biofertilisants et le bioCO2. TotalEnergies vise à produire 20 TWh par an d'ici 2030, soit l'équivalent de la demande moyenne annuelle de gaz de quatre millions de consommateurs français et d'une réduction des émissions de CO2 d'environ quatre millions de tonnes.

À propos de Ductor | www.ductor.com

Ductor a commencé en 2009 avec l'objectif ambitieux de créer une solution qui aiderait à résoudre les défis environnementaux d'aujourd'hui dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture. Aujourd'hui, nous construisons, possédons et exploitons des installations microbiologiques clés en main, transformant les matières premières à forte teneur en azote et les déchets organiques du secteur agricole en engrais et en biogaz durables. Avec deux usines au Mexique et en Allemagne et de nombreux projets en préparation, nous pouvons prouver que nous sommes à la hauteur de notre objectif : Nous déverrouillerons les bioressources pour rendre l'alimentation durable et l'énergie propre.

