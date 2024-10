Dujiangyan explore le potentiel commercial des pandas géants

CHENGDU, Chine, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la Journée internationale du panda géant, le 27 octobre, la ville de Dujiangyan, dans la province du Sichuan, annonce sa participation au concours de créativité de la culture de la patrie du panda. Organisé par le gouvernement de Chengdu, le concours vise à aider Chengdu à devenir un centre mondial de premier plan pour les initiatives culturelles et créatives sur le thème du panda.

Cultural and creative industry leaders and artists at the Dujiangyan Panda Creative Project press conference on Oct 27.

Dans le cadre du projet créatif Dujiangyan Panda, Dujiangyan sélectionnera un panda géant pour être son ambassadeur, avec l'aide du Centre national de conservation et de recherche sur le panda géant. Ce panda sera à l'origine d'un système de propriété intellectuelle unique combinant l'histoire, la culture et l'environnement de Dujiangyan afin de renforcer les efforts de promotion de l'image de marque de la ville.

La ville fera appel à des participants dans diverses catégories telles que la sculpture, la peinture, la vidéo, le design et d'autres encore, afin de souligner la valeur culturelle de la PI du panda géant et de promouvoir son utilisation dans les espaces publics, le tourisme et les applications numériques.

Un groupe culturel et touristique local sera le fer de lance d'une plateforme d'innovation culturelle sur le panda géant, promouvant la collaboration et les avantages mutuels entre les participants. L'identité du panda qui représentera la ville de Dujiangyan sera bientôt dévoilée.

Li Yue, directeur du département de la publicité de Dujiangyan, a déclaré que Dujiangyan stimulerait la culture de la PI du panda géant, renforcerait l'industrie culturelle du panda et aiderait Chengdu à devenir une plaque tournante mondiale de la culture du panda géant, en présentant la ville comme un acteur clé.

Au cours du salon de la création de la PI culturelle et créative du panda géant qui a suivi, les chefs de file de l'industrie culturelle et créative nationale et les artistes ont discuté de la création et de la réalisation de la propriété intellectuelle culturelle et créative du panda géant.

Zhou Xiaodong, directeur général du Chengdu Dujiangyan Investment Development Group, a évoqué les possibilités de collaboration pour le projet de panda géant de Dujiangyan. Le groupe prévoit de créer des établissements sur le thème du panda géant dans la ville, notamment des restaurants, des hôtels et des lieux culturels.

Ces dernières années, Dujiangyan a développé le tourisme sur le thème du panda géant, en organisant divers événements et en créant des marques connexes. La ville a été désignée comme le meilleur site pour le projet pilote de parc national du panda géant et a été choisie comme ville modèle pour la promotion de produits respectueux du panda géant.

Fu Yuxiang, sculpteur de renommée internationale et coprésident du concours de créativité de la culture de la patrie du panda, a invité les créateurs du monde entier à présenter des œuvres novatrices et tournées vers l'avenir qui mettent le panda géant sur le devant de la scène mondiale.

Plus de 100 artistes, experts en création et entreprises de pays et régions tels que le Japon, les États-Unis, l'Uruguay et la Norvège ont déjà participé au concours.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2542995/Cultural_and_creative_industry_leaders_and_artists_at_the_Dujiangyan_Panda_Creative_Project_press_co.jpg