Dukascopy accueille MetaTrader 5 : Une nouvelle dimension du trading

GENÈVE, 4 juin 2024 /PRNewswire/ -- Après avoir réussi les tests bêta, Dukascopy Bank SA est fière d'annoncer l'inclusion de MetaTrader 5 (MT5) dans sa suite de plateformes de trading, y compris la plateforme remarquable JForex 4 et la plateforme populaire MT4. Cet ajout marque une amélioration significative de nos offres, donnant à nos clients l'accès à l'une des plateformes de trading les plus avancées au monde.

MT5 représente un bond en avant dans la technologie de trading, offrant davantage d'outils analytiques et d'indicateurs techniques, ainsi que la flexibilité nécessaire pour répondre à un large éventail d'activités de trading. Son introduction dans la suite de plateformes de Dukascopy souligne notre engagement à fournir des outils de pointe qui répondent aux besoins changeants de notre communauté de trading mondiale.

Fonctionnalités avancées de MT5 :

Un ensemble élargi d'indicateurs techniques et de périodes pour une analyse complète.

L'intégration du calendrier économique pour vous tenir au courant des événements financiers.

Une vue de la profondeur du marché (Depth of Market ou DOM) pour obtenir des informations plus détaillées sur la dynamique du marché.

L'avenir du trading avec MT5

Le lancement de MT5 témoigne de l'engagement de Dukascopy en faveur de l'innovation et offre à nos traders le meilleur environnement de trading possible. Nous pensons que MT5 complétera non seulement nos offres de plateforme existantes, mais offrira également à nos clients une flexibilité de trading et des capacités analytiques inégalées.

Pour plus d'informations et pour découvrir les fonctionnalités avancées de MT5, consultez le site Web de Dukascopy .

À propos de Dukascopy Bank SA

Dukascopy Bank SA offre des services de trading en devises, en matières premières, y compris les métaux précieux, en indices, en actions, en obligations et en cryptomonnaies. Connus pour notre transparence et notre technologie innovante, nous fournissons un environnement commercial sûr et efficace à une clientèle mondiale.