Dukascopy Bank célèbre 20 ans d'innovation et de stabilité dans les domaines de la négociation et des services bancaires

GENÈVE, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Dukascopy Bank célèbre avec fierté 20 ans d'autonomisation des traders et des clients bancaires dans le monde entier.

Depuis sa fondation en 2004, Dukascopy est devenu un chef de file innovant et digne de confiance dans le domaine de la fintech et de l'espace de trading en ligne, offrant aux clients des outils avancés et une plateforme stable pour prendre des décisions financières éclairées.

20 Years of Innovation and Stability in Trading and Banking.

Au cours des 20 dernières années, Dukascopy a franchi des étapes importantes qui reflètent ses valeurs fondamentales de stabilité, d'innovation et de priorité aux clients. De sa plateforme propriétaire JForex aux populaires MT4 et MT5, Dukascopy offre une variété de plateformes de trading ainsi que des services néo-bancaires modernes pour les particuliers, les entreprises et les institutions. La banque a également ouvert la voie en matière de mise à niveau technologique avec des solutions en marque blanche et des solutions bancaires en tant que plateforme.

Andre Duka, fondateur de Dukascopy, indique que « l'innovation a toujours été au cœur de nos activités. Nous souhaitons continuer à appliquer ces normes élevées à l'avenir. Merci à nos clients de nous avoir choisis pendant ces 20 années. »

À l'heure actuelle, Dukascopy est fière de servir plus de 400 000 clients dans le cadre de ses services de trading et de ses services bancaires. Cet engagement à offrir des solutions de pointe, appuyées par une stabilité de niveau suisse, a permis à la société de maintenir des relations à long terme avec ses clients, dont plusieurs négocient et effectuent des opérations bancaires avec Dukascopy depuis des décennies.

Alors que la société se tourne vers l'avenir, Dukascopy continue de se concentrer sur l'autonomisation des négociants et des clients des services bancaires, s'attendant à une croissance importante de sa clientèle dans tous les segments, du trading aux services en marque blanche, en passant par les services néo-bancaires et les services aux entreprises.

