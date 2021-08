多家律所宣布与被告辉瑞达成集体诉讼和解

堪萨斯州堪萨斯城2021年8月5日 /美通社/ --

与辉瑞达成3.45亿美元肾上腺素自动注射器(“EpiPen®”)集体诉讼

和解

EPIPEN(肾上腺素注射,USP)营销、

销售和反托拉斯诉讼

案件号2:17-md-02785-DDC-TJJ, MDL 2785(堪萨斯地区)

若要登记以获得赔偿,请访问www.EpiPenClassAction.com/fileclaim

谁有资格?

为消费而非转售目的而支付部分或全部品牌或授权通用EpiPen®或EpiPen Jr®购买价格的人员或实体。 包括:

您本人

家庭成员

计划参与者或员工

这项诉讼声称,被告违反了某些州的反垄断法和联邦敲诈勒索法,损害了竞争,并导致集体诉讼成员为EpiPen产品支付了过高的费用。被告否认这些指控。

请注意:这不是召回、安全或其他类似通知。没有人声称EpiPen产品不安全或无效。

如果您在2011年8月24日至2020年11月1日期间的任何时间购买了EpiPen®或EpiPen Jr®,则您的权利将受到此次与辉瑞被告(美国辉瑞制药有限公司、King Pharmaceuticals LLC和Meridian Medical Technologies, Inc)达成的集体诉讼和解影响。原告仍在对其他被告提起诉讼,审判定于2022年1月24日进行。

如果您属于上述类别之一,即是集体诉讼成员(除非您不在集体定义范畴之内,参见和解网站),您可以:

参与和解资金的分配,或 提出异议。任何对和解、分配计划或费用申请的异议均须提交法院,且于2021年9月24日之前送交各方律师并由其接收:

Clerk of the Court

United States District Court, District of Kansas

500 State Avenue

Kansas City, KS 66101

Rex A. Sharp

SHARP LAW, LLP

4820 West 75th Street

Prairie Village, KS 66208

Raj S. Gandesha

WHITE & CASE LLP

1221 Avenue of the Americas

New York, NY 10020

如果您是一名集体诉讼成员,并且您在2020年1月15日之前没有及时申请退出,则您将受到本案任何判决的规限。您可以委托律师出庭,费用由您承担。法院将于2021年10月27日上午9:00(中央标准时间)举行听证会, 考虑是否批准和解、律师费、开支和服务奖励。

若要参与净和解资金的分配,集体成员必须通过和解网站或以邮寄方式提交索赔证明。若通过和解网站提交,索赔证明必须于2021年11月12日之前送交。 若以邮寄方式提交,索赔证明必须于2021年11月12日之前盖上邮戳。 除非最后期限延长,否则如果您未能及时提交索赔证明,您将无法从诉讼和解中收到任何付款。

有关如何参加与被告辉瑞达成本次拟定集体诉讼和解的更多信息,请访问www.EpiPenClassAction.com、致电1–877-221-7632或写信至:

Eppen Solution

由A.B.DATA, Ltd.转交

Box 173113

Milwaukee, WI 53217

2021年8月4日

