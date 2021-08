Pritzker Levine LLP、Robbins Geller Rudman & Dowd LLP、Sharp Law、LLP、Burns Charest LLP 及 Keller Rohrback L.L.P. 宣佈與被告方 Pfizer Inc. 以 $34,500 萬和解 EpiPen、EpiPen Jr. 及／或其授權仿製藥物購買者的集體訴訟

堪薩斯州堪薩斯城2021年8月5日 /美通社/ --

以 $34,500 萬美元與 Pfizer 和解 Epinephrine Auto-Injector (EpiPen®) 的集體訴訟

有關 EPIPEN (EPINEPHRINE INJECTION, USP) MARKETING

銷售行為及反壟斷訴訟

案件編號︰2:17-md-02785-DDC-TJJ, MDL 2785(堪薩斯區)

如欲登記以獲取賠償,請瀏覽 www.EpiPenClassAction.com/fileclaim

登記資格

已支付部分或全數 EpiPen® 或 EpiPen Jr® 品牌或授權仿製藥物售價,並且以服用而非轉售為目的的個人或實體。 此包括︰

您自己

家庭成員

計劃參與者或僱員

此訴訟指控被告方違反某些州反壟斷法及聯邦敲詐勒索法例,並損害競爭,以及引致集體訴訟成員支付過高金額以購買 EpiPen 產品。被告方否認此等指控。

請注意︰此並非召回、安全,或其他類似通告。無人聲稱 EpiPen 產品不安全或無效。

若您於 2011 年 8 月 24 日至 2020 年 11 月 1 日期間,購買或支付 EpiPen® 或 EpiPen Jr®,您的權利將會受此與被告方 Pfizer (Pfizer Inc.、King Pharmaceuticals LLC 及 Meridian Medical Technologies, Inc.) 的集體訴訟和解所影響。針對其他被告方的原告方訴訟仍在進行中,並已排期於 2022 年 1 月 24 日審訊。

若您屬於任何一個類別,則為集體訴訟成員(除非您為集體訴訟定義所排除,集體訴訟定義可於和解網站查閱),而您可以︰

分享和解資金分配或 反對。若對於和解、分配計劃,或申請費用或開支,有任何反對,必須向法庭提出,並於2021 年 9 月 24 日前郵寄至當事人的法律顧問且由其收妥。地址:

Clerk of the Court

United States District Court, District of Kansas

500 State Avenue

Kansas City, KS 66101

Rex A. Sharp

SHARP LAW, LLP

4820 West 75th Street

Prairie Village, KS 66208

Raj S. Gandesha

WHITE & CASE LLP

1221 Avenue of the Americas

New York, NY 10020

若您為集體訴訟成員,而並未於 2020 年 1 月 15 日前及時要求排除,則您將會受集體訴訟的任何判決約束。您可以自費透過律師出席審訊。法庭將於 2021 年 10 月 27 日,早上 9 點(中部時間)開庭聆訊, 以決定是否批准和解、律師費、開支及服務報酬。

集體訴訟成員如欲獲分配淨和解資金,必須透過和解網站或郵遞提交索償證明。若透過和解網站提交索償證明,則必須於 2021 年 11 月 12 日送達。若透過郵遞提交索償證明,則郵戳必須為 2021 年 11 月 12 日或之前。除非截止日期延伸,否則若您未能及時提交索償證明,將會排除您收取此和解的任何付款。

如欲獲取如何參與此項只與 Pfizer Inc. 被告方提議的集體訴訟和解,請瀏覽 www.EpiPenClassAction.com,或致電 1–877-221-7632,或郵寄致︰

EpiPen Settlement

c/o A.B. Data, Ltd.

P.O. Box 173113

Milwaukee, WI 53217

2021 年 8 月 4 日

Robbins Geller Rudman & Dowd LLP

